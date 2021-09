È stata la scelta dell’amatissimo tronista di Uomini e Donne nel 2009: la loro relazione finì dopo un po’ di tempo, cosa fa oggi l’ex corteggiatrice.

Così come quello dei tronisti e delle troniste, anche il numero delle corteggiatrici e dei corteggiatori di Uomini e Donne è davvero incredibile. Andato in onda per la prima volta nel 2001, il dating show in tutti questi anni ha collezionato un numero di partecipati davvero cospicuo. Nonostante questo, però, ciascuno di loro ha saputo catturare l’attenzione e l’affetto del pubblico in un vero e proprio batter baleno. Ne è l’esempio lampante la bella Giulia De Lellis. Che oltre ad essere un’influencer in carriera, è amatissima. Oppure, Rosa Perrotta. Ma non solo. Come dimenticarci, ad esempio, di lei: entrata a far parte del programma nel corso dell’edizione 2008/2009, la bellissima ex corteggiatrice continua ad essere ricordata con affetto.

Leggi anche –> Fu il suo corteggiatore a Uomini e Donne: dopo anni tornano a frequentarsi, incredibile!

Il suo percorso a Uomini e Donne andò a finire più che bene. Seppure con diversi alti e bassi, l’ex corteggiatrice fu proprio la scelta dell’amatissimo tronista. Certo, la loro relazione non è durato tantissimo. In ogni caso, però, il riscontro ottenuto dal pubblico è stato davvero clamoroso. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stata la scelta dell’amatissimo tronista: sapete cosa fa oggi dopo 12 anni?

Parlavano addirittura di matrimonio, Laura Addis e Gionatan Giannotti dopo la scelta a Uomini e Donne, eppure dopo qualche tempo dalla loro unione nello studio televisivo di Canale 5 i due si sono detti ‘addio’. Da quel momento, sono trascorsi anni, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita di Laura oggi?

Leggi anche –> È una coppia amatissima di tutta la storia di Uomini e Donne: sono trascorsi 6 anni, cosa fanno oggi

Com’è cambiata, quindi, la vita di Laura Addis dopo Uomini e Donne? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni al riguardo. Nonostante l’ex corteggiatrice e fidanzata di Gionata sia piuttosto attiva sul suo canale social ufficiale, non ci è dato sapere quale sia la sua professione attuale. Una cosa, però, è certa: oltre che essere bellissima ancora adesso, Laura non perde mai occasione di poter sottolineare la sua semplicità e genuinità. Un tratto che, come ricorderete, l’ha sempre contraddistinta e l’ha resa speciale agli occhi del pubblico italiano.

Vi farebbe piacere rivederla?