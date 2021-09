L’amatissima serie televisiva di Netflix è pronta a ritornare con la nuovissima stagione: svelata anche la data di inizio, pubblico in fermento.

Era la notizia che più aspettavamo e, finalmente, è arrivata: l’amatissima serie televisiva originale Netflix è pronta a ritornare sul piccolo schermo. A darne l’annuncio, è stato proprio il canale social della piattaforma qualche giorno fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha mandato in tilt il suo pubblico.

Andata in onda perla prima volta in assoluto nel 2018, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che non soltanto si è dimostrato un vero e proprio fenomeno mondiale, ma è riuscito anche ad arrivare alla sua terza stagione. Avete letto proprio bene, si! Dopo l’incredibile clamore riscontrato dopo i primi episodi, la serie tv è stata confermata per una seconda ed, addirittura, una terza stagione. Certo, la notizia dei nuovi episodi circolava già da diverso tempo sul web, è vero. Adesso, però, possiamo darvi qualche informazione in più proprio perché nei giorni scorsi è stata ufficializzata la data di inizio. Di che cosa parliamo esattamente? Ci pensiamo immediatamente.

L’amatissima serie televisiva sta per ritornare su Netflix: ufficializzata la data di inizio

Allacciate le cinture: l’amatissima serie televisiva originale Netflix è pronta a ritornare sul piccolo schermo. Dopo il ritorno de ‘La Casa di Carta’, il suo pubblico può gioire per questa fantastica notizia: ‘You’ sta ritornando con la terza stagione.

Avete letto proprio bene, si! La serie televisiva che racconta la storia dell’ossessivo Penn sta ritornando su Netflix. E, a quanto pare, è pronto a sconvolgere il suo amatissimo pubblico. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è più che semplice: il trailer condiviso su Youtube è davvero da brividi.

Come avrete potuto vedere, quindi, Penn è diventato papà. E, a quanto pare, è pronto a cambiare vita proprio per lui. A questo punto, però, ci chiediamo: quando sarà possibile vedere tutto questo? Segnatevi questa data: 15 Ottobre. A partire, quindi, da questo giorno, potrete vedere gratuitamente, per chi ha regolare abbonamento, la terza stagione di You.

Noi non vediamo l’ora, voi?