Festival di Sanremo 2022, potrebbe cambiare tutto: clamorosa decisione in vista per Amadeus?

L’indiscrezione ha davvero dell’incredibile: Amadeus starebbe preparando una grossissima novità per il Festival di Sanremo 2022.

Il sito All Music Italia riferisce una notizia clamorosa che riguarda i preparativi del Festival di Sanremo 2022. Secondo quanto riportato, Amadeus starebbe pensando ad un vero stravolgimento per la prossima edizione della storica kermesse.

Leggi anche———–>>>Sanremo 2022, “E’ un segnale”: il commento spazza via i dubbi?

Come già sappiamo da varie interviste recenti, il conduttore ha intenzione di diminuire il numero dei cantanti in gara e la durata della manifestazione: non più 26 artisti come nell’ultima edizione.

A quanto pare, ci sarebbero novità anche per quanto riguarda la sezione Nuove Proposte come racconta All Music Italia, vediamo di cosa si tratta.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Festival di Sanremo 2022, stravolgimento totale: la storica formula starebbe per cambiare

Proprio come accadde con Claudio Baglioni, Amadeus vorrebbe eliminare la categoria Giovani a Sanremo. I nuovi talenti si esibiranno nelle due serate di dicembre che, nel dicembre del 2018, videro vincere Einar e Mahmood, portando quest’ultimo a trionfare nell’edizione 2019 col brano “Soldi”.

Leggi anche——–>>>Sanremo 2022, dopo tutte le voci che si sono rincorse l’annuncio che non lascia più spazio ai dubbi

Sempre All Music Italia rivela che sarebbe deciso il numero dei partecipanti: in tutto 20, inclusi i due giovani artisti vincitori.

Se dovesse essere confermata l’eliminazione di Sanremo Giovani, tale decisione potrebbe scatenare delle polemiche. Quando accadde con Baglioni, molti discografici obiettarono che in questo modo i cantanti con grandi etichette alle spalle risultano privilegiati rispetto agli artisti emergenti. Altri invece furono d’accordo, come il CEO di FIMI, Enzo Mazza.

Riuscirà Amadeus ad accontentare tutti? Staremo a vedere.