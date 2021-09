Ha vestito i panni di Gunther ed è stato uno dei protagonisti indiscussi di ‘Friends’, lo ricordate? Qualche mese fa la drammatica confessione.

Oltre i sei protagonisti indiscussi della famosissima serie televisiva ‘Friends’, non possiamo fare a meno di ricordarci anche di lui: il simapticissimo Gunther. Certo, le vicende della serie tv erano completamente concentrate su Chandler, Ross, Joey, Rachel, Monica e Phoebe, questo è vero. Oltre a loro, però, ci sono stati tantissimi altri personaggi che hanno saputo ugualmente catturare l’attenzione dei suoi telespettatori. Stiamo parlando proprio di lui: il mitico barista del Central Park. Quante volte abbiamo visto scene girate nel bar? Tantissime volte! E quante volte, inoltre, abbiamo assistito a simpaticissimi siparietti tra lui e i sei amici? Numerosissime volte! Ebbene. A questo punto vi chiediamo: siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Leggi anche –> Friends, è scoccata la scintilla tra due amatissimi protagonisti? Indiscrezione ‘choc’, poi spunta la verità

Seppure con un ruolo ‘marginale’ rispetto a tutti gli altri principali protagonisti di Friends, anche il buon Gunther ha saputo conquistare un’attenzione particolare. È proprio per questo motivo che ancora adesso, a distanza di anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi. E come sia cambiato. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La drammatica confessione di Gunther de ‘Friends’: notizia sconvolgente

Dimenticarlo tra il cast di ‘Friends’ è davvero difficile. Barista del Central Park, luogo dove i sei amatissimi amici erano soliti ritrovarsi, il simpaticissimo Gunther è stato uno dei protagonisti affezionatissimi della serie televisiva. Cosa sappiamo adesso su di lui? Appurato che sono trascorsi numerosi anni dalla fine della serie tv, cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiato?

Leggi anche –> Era il simpaticissimo Chandler di ‘Friends’: oggi ha ben 51 anni, com’è diventato? Resterete di stucco

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo il successo di ‘Friends’, il suo Gunther abbia continuato a cavalcare l’onda del successo. Ed che ha preso parte a diversi film e serie televisive. In pochissimi sanno, però, che, proprio nei mesi scorsi, l’attore si è lasciato andare ad una drammatica confessione, che ha lasciato tutti di stucco. James Michael Tyler ha un tumore. E, come testimoniato sul suo canale social ufficiale, ha iniziato da tempo la sua battaglia contro di esso.

In bocca al lupo!