Ha interpretato “Cristal” nella famosissima telenovela di 36 anni fa: le sue foto attuali vi stupiranno e non poco

La trasformazione di una delle attrici diventate veri idoli all’epoca d’oro del genere della telenovela: ricordate Cristal?

Televisamente parlando, il periodo tra gli anni ’80 e i primi ’90 è stato in assoluto quello in cui le telenovelas sudamericane hanno conquistato molti Paesi del mondo tra cui l’Italia.

Gli amanti del genere ricordano ancora oggi con nostalgia le vicende delle protagoniste più famose: “Topazio” “Perla nera”, “Kassandra”, “Cristal” e tante altre. Le attrici che interpretavano queste eroine del genere rosa (Grecia Colmenares e Andrea Del Boca per citarne alcune) divennero delle vere icone qui da noi.

Jeanette Rodriguez interpretava Cristal nell’omonima telenovela, ricordate? Avete visto com’è oggi l’attrice dopo 36 anni? Una trasformazione che ha dell’incredibile!

Telenovela Cristal, l’attrice Jeanette Rodriguez oggi: metamorfosi pazzesca

Nata a Caracas il 16 maggio 1961, Jeanette Rodriguez Delgado (questo il nome completo) ha raggiunto l’apice del successo in patria e qui da noi con i personaggi di Cristal, Micaela, Piccola Cenerentola.

Non solo, ha conquistato il pubblico anche con ruoli non da protagonista ma ugualmente importanti come Patty nella telenovela “Leonela” e Yolanda in “Topazio”, entrambe cugine delle protagoniste con un vissuto drammatico tra depressione e droga.

Ancora seguitissima sui social, l’attrice si è allontanata dai riflettori e vive a Miami. Agli inizi degli anni Duemila ha partecipato come concorrente de L’Isola dei Famosi in Spagna.

Trentasei anni dopo, Jeanette appare come in questa immagine tratta dal suo profilo Instagram: eccola oggi, all’età di cinquant’anni. L’avreste riconosciuta?