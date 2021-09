Dopo le ultime voci di corridoio, la conferma è arrivata sul tappeto rosso del Festival di Venezia: adesso sono ufficialmente una coppia!

Un Festival del Cinema di Venezia che, diciamoci la verità, difficilmente potremo dimenticare. Non soltanto perché, ancora per un altro anno, si sono alternati personaggi dello spettacolo italiano davvero incredibili, ma anche perché si sono susseguiti diversissimi colpi di scena. Uno tra tanti? La risposta è semplicissima: una coppia è uscita finalmente allo scoperto. Avete letto proprio bene, si! In tutti questi mesi, si è vociferato che tra i due piccioncini ci fosse del tenero, eppure però entrambi avevano deciso di mantenere un certo riserbo. Adesso, a distanza di settimane o, addirittura, mesi, hanno deciso di ufficializzare la loro relazione d’amore.

È proprio sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia che, quindi, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. E, per farlo, ha scelto un modo piuttosto romantico: un bel bacio a favore delle macchinette fotografiche. Un momento, quindi, davvero indimenticabile. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme di chi parliamo.

Sono usciti allo scoperto al Festival di Venezia: sono ufficialmente una coppia

Non soltanto nel corso di questa settantottesima edizione del Festival di Venezia abbiamo potuto ammirare i look di ciascun suo partecipante, ma abbiamo assistito anche ad un momento davvero indimenticabile. Facciamo proprio riferimento al primo bacio pubblico di due giovani innamorati. Di chi stiamo parlando?

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno scelto proprio il tappeto rosso del grandissimo evento per uscire allo scoperto. E confermare, quindi, le numerose voci di questi ultimi mesi sul loto conto. Adesso sono ufficialmente una coppia! Dopo la storia d’amore naufragata con Antonella Fiordelisi, dunque, l’ex di Temptation Island ha ritrovato l’amore accanto all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. E da come testimoniano le immagini sembrerebbero essere piuttosto felici ed innamorati.

Quale occasione migliore del Festival del Cinema per ufficializzare la loro storia d’amore? Nessun’altra, ne siamo certi! Intanto, facciamo i nostri più sinceri auguri alla coppia!