Dopo due anni di intenso amore, il formidabile attore è ritornato single? L’indiscrezione ha letteralmente gelato tutti: cos’è successo.

Un’indiscrezione davvero clamorosa. E che, senza alcun dubbio, ha gelato tutti i fan della coppia. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’amatissimo attore, a distanza di due anni dall’inizio della sua splendida storia d’amore, sia ritornato single. Una notizia davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, spiazza davvero tutti. Ma sarà davvero così?

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, è stato proprio il Daily Mail. Stando a quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il volto di una famosissima serie televisiva sia ritornato single. E che, addirittura, sia stato proprio lui ad essere lasciato dalla sua compagna. Cosa sarà mai successo? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe proprio che fino ad adesso nessuno dei diretti interessati ha proferito parola. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme!

L’amatissimo è ritornato single dopo soli due anni? Indiscrezione clamorosa: tutti di stucco

L’indiscrezione è stata lanciata qualche giorno da dal Daily Mail e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Si dice che l’amatissimo attore sia ritornato single dopo due anni dall’inizio della sua storia d’amore, ma è davvero così? E, soprattutto, di chi parliamo? Semplice: di Ed Westwick! Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Come darvi torto! Lui è il mitico ed affascinante Chuck Bass di ‘Gossip Girl’.

Da quanto si legge, quindi, sembrerebbe che il fidanzamento tra Ed Westwick e la sua giovanissima compagna Tamara sia terminata. Ma non solo. Su Daily Mail, inoltre, si legge che sembrerebbe che sia stata proprio la modella a lasciarlo. Il motivo? Al momento, è ancora tutto da scoprire.

Sia chiaro, però: quella che vi abbiamo riportato è un’indiscrezione. E come tale, quindi, è giusto che la prendiate con le pinze. Al momento, infatti, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato tale voce. Una cosa, però, è certa: sui social i due non appaiono più insieme.

Cosa sarà successo, quindi? E, soprattutto, i due realmente si sono lasciati? Oppure, è solo un momento di crisi tra loro?