Quando ha partecipato al GF 9 era una giovanissima studentessa, adesso la sua vita è incredibilmente cambiata: cosa fa oggi.

È stata una delle più giovani concorrenti che hanno partecipato al GF 9, la ricordate? Entrata a far parte dell’amatissimo reality di Canale 5 quando aveva soltanto 23 anni, la bellissima studentessa di Ascoli Piceno ha riscosso un successo spropositato sin dal suo primo momento. E, diciamoci la verità, ammirando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Certo, il suo percorso all’interno della casa di Cinecittà non è affatto andato a buon fine. A vincere quell’edizione, come ricorderete, fu proprio Ferdi Berisa. Poco importa, però: subito dopo il GF, la bellissima Monica ha letteralmente cavalcato l’onda del successo.

Cosa fa oggi, però? Sono trascorsi esattamente 12 anni dal suo esordio in tv e dalla sua scalata verso il successo, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una svolta davvero incredibile per la sua carriera. Scopriamo insieme ogni cosa.

È stata una concorrente del GF 9, eccola oggi dopo 12 anni: incredibile

Ricordate il suo ingresso come concorrente del GF 9? Seppure giovanissima, Monica Riva ha saputo conquistare l’immediata attenzione su di sé per il suo incredibile fascino. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? A distanza di ben 12 anni dalla sua partecipazione al programma, cosa fa oggi?

Resterete davvero sbalorditi quando saprete che, appena spenti i riflettori della casa di Cinecittà, Monica ha intrapreso la carriera da attrice. Avete letto proprio bene, si! Ad oggi, infatti, la bella Riva è un’attrice di successo. Impossibile, infatti, dimenticare il suo ruolo in diverse serie televisive, come ‘Un Posto al Sole’, ma è stata anche la protagonista indiscussa di tantissime pellicole cinematografiche di successo. Ma non solo. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che adesso sia un’imprenditrice digitale ed artista.

Insomma, di anni ne sono passati, eppure Monica sembrerebbe abbia fatto tantissima strada. Le auguriamo un futuro ancora più prospero.