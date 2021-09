La celebre star è diventata mamma bis: la notizia è arrivata ed è stata letteralmente a sorpresa, che felicità per lei e per il suo pubblico.

È finalmente arrivata la notizia che tutti i suoi sostenitori aspettavano con ansia: la celebre star è diventata mamma bis. L’annuncio della sua seconda gravidanza, come ricorderete, è arrivata in modo del tutto inaspettato. E, com’è giusto che sia, ha spiazzato davvero tutti. Era esattamente il Giugno scorso, infatti, quando, nel bel mezzo di un suo concerto, la cantante si è presentata più splendida che mai con indosso un vestito che evidenziava alla grande le sue forme abbastanza pronunciata: era incinta! Un modo piuttosto originale per annunciare la sua seconda gravidanza, ma che ha evidenziato il suo essere originale.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, è mamma per la seconda volta: “Ti amiamo piccola Indiah”, annuncio pazzesco

Qualche ora fa, a distanza di mesi dall’annuncio della sua gravidanza, la celebre star ha rivelato di essere diventata mamma per la seconda volta. L’ha fatto, ovviamente, su Instagram. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire di gioia il suo pubblico. Di chi parliamo? E, soprattutto, si tratta di un maschietto o di una femminuccia? Scopriamo ogni cosa insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È diventata mamma bis, che felicità per la celebre star: il post Instagram

La notizia è arrivata letteralmente a sorpresa e, in men che non si dica, ha fatto esplodere di gioia tutto il suo pubblico. La celebre star è diventata mamma bis. E non ha perso occasione di poterlo condividere coi suoi sostenitori. E così, in compagnia del suo compagno e del bebè, la cantante ha annunciato l’arrivo del suo secondo figlio. Stiamo parlando proprio di lei: della mitica Cardi B.

Leggi anche –> È diventata mamma per la seconda volta, dolcissimo annuncio dell’ex gieffina: benvenuto al mondo!

Con una posa che immortala mamma, papà e il piccolo bebè, la cantante ha annunciato la nascita del suo secondo figlio. Sarà un maschietto o una femminuccia? Molto presumibilmente, sarà un bellissimo fiocco azzurro. E questo lo confermo la didascalia scritta a corredo del ritratto di famiglia: un dinosauro, un cuoricino blu e un orsacchiotto. Insomma, più chiaro di così? Inutile raccontarvi la reazione del suo pubblico. Appena appresa la fantastica notizia, sono tutti esplosi di gioia per lei.

Ai loro auguri e congratulazioni, ovviamente, si aggiungono anche i nostri! Augurissimi!