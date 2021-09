Ricordate com’era Simona Ventura vent’anni fa? Attualmente è bellissima e vanta di un fascino irresistibile, eccola in questo video del tutto inedito.

È una delle conduttrici italiane più amate dello spettacolo nostrano, Simona Ventura. Nata a Bentivoglio, in provincia di Torino, nel 1965, compie il suo debutto sul piccolo schermo nel 1988. È proprio in quest’anno che, dopo aver preso parte a diversi programmi televisivi come concorrente, esordisce in tv come valletta su Rai Uno. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Sono trascorsi, infatti, esattamente 56 anni dal suo esordio, eppure la splendida Ventura non soltanto vanta di un successo davvero incredibile, ma anche di una carriera davvero impressionante.

Attualmente, Simona Ventura vanta di un fascino davvero irresistibile! Siete curiosi, però, di ricordare com’era circa venti anni fa? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Alcuni giorni fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram, la conduttrice ha voluto ricordare l’anno in cui ha assunto le redini in mano di ‘Quelli che il calcio’. E nel farlo ha condiviso un video del passato. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Simona Ventura vent’anni fa, ricordate com’era? Sempre bellissima!

Nel corso della sua lunghissima ed incredibile carriera, Simona Ventura è stata la colonna portante di tantissimi programmi di successo. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo vista al timone di Game Show su Rai Due e prossimamente la vedremo in compagnia di Paola Perego, siete curiosi, però, di ricordare com’era ai tempi della sua conduzione a ‘Quelli che il Calcio’?

È proprio sul suo canale social ufficiale, sul quale è attivissima e seguitissima, che Simona Ventura non ha affatto potuto fare a meno di ricordare i tempi in cui era alla conduzione di un famosissimo programma televisivo. E di mostrare, quindi, ai suoi sostenitori com’era vent’anni fa. Un vero e proprio video de passato, da come si po’ chiaramente comprendere. E che ha riscosso un successo davvero impressionante. Eccolo:

Saranno anche trascorsi 20 anni dalla sua conduzione a ‘Quelli che il calcio’, eppure si vede chiaramente: Simona Ventura è sempre bellissima.

Noi non vediamo l’ora di vederla nuovamente in azione in una nuova avventura, voi?