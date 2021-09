“Il Covid mi sta uccidendo”: ha chiesto a tutti pubblicamente di pregare per lui

Messaggio shock dell’atleta: ricoverato per Covid, dal letto di ospedale, tramite i social, chiede a tutti di pregare per lui.

Parole agghiaccianti quelle dell’ex giocatore di basket Cedric Ceballos, ricoverato in gravi condizioni per Covid.

L’ex All Star nato alle Hawaii il 2 agosto 1969, è legato da parentela al compianto Kobe Bryant, morto prematuramente il 26 gennaio dell’anno scorso: entrò in Nba nel 1990, scelto con la 48ª chiamata assoluta dai Phoenix Suns. Tutti lo ricordano nella sua miglior stagione tra il 1994-95, con la maglia dei Lakers.

Ora lo sportivo ha lasciato tutti senza parole postando una sua immagine in cui appare nel letto dell’ospedale intubato.

L’ex atleta malato di Covid chiede di pregare per lui: parole da brividi

“Al 10° giorno di terapia intensiva, il Covid-19 mi sta prendendo a calci. Chiedo a tutti, familiari, amici, tifosi, di pregare per me e per il mio ricovero. Se in passato vi ho fatto qualcosa, permettetemi di scusarmi pubblicamente. Ma la mia battaglia non è finita”, scrive il 52enne a corredo della foto shock pubblicata.

Diventato All Star in una regular season da 21.7 punti e 8 rimbalzi di media, Ceballos ora sta combattendo la partita più importante della sua vita e tutti gli augurano di vincerla.

L’immagine ha attirato una pioggia di like e commenti di sostegno e vicinanza per Cedric, che ha sempre dimostrato tutta la sua grinta nel corso della sua brillante carriera.