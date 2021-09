Tommaso Eletti concorrente del GF Vip: la reazione di Valentina non tarda ad arrivare

Tommaso Eletti, dopo la sua esperienza a Temptation Island, approda al Grande Fratello Vip: la reazione di Valentina Nulli Augusti non tarda ad arrivare.

Lunedì 13 settembre avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il Reality è pronto ad aprire le porte ai nuovi concorrenti. Dopo il successo dell’edizione precedente, le aspettative, adesso, sono alte.

Pochi giorni fa, il cast è stato svelato. Alfonso Signorini, al timone del programma, sembrerebbe aver fatto davvero colpo! Il motivo? E’ ben chiaro, tutti i concorrenti hanno le carte in regola per creare dinamiche forti all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra i partecipanti, è spuntato il nome di Tommaso Eletti. Ricordate dove l’abbiamo visto? E’ stato presente a Temptation Island, insieme alla sua ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Proprio Valentina, in risposta ad un utente che le ha chiesto di questa entrata di Tommaso al Gf Vip, ha commentato senza peli sulla lingua. Vediamo insieme cosa ha detto.

Tommaso Eletti concorrente del Grande Fratello Vip: la reazione di Valentina è immediata

Il Grande Fratello Vip sta per tornare e mancano pochissimi giorni. Alfonso Signorini, sarà affiancato in questa avventura, da due opinioniste d’eccezione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nei giorni scorsi è stato rivelato il cast.

Tommaso Eletti, ex partecipante di Temptation Island 2021, entrerà nella casa più spiata d’Italia. Ricorderemo, certo, la sua esperienza nel programma delle tentazioni. Eletti, entrato insieme alla sua orma ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, è stato, spesso, al centro dell’attenzione, e sappiamo benissimo il motivo. Al falò di confronto, la coppia si è separata, una scelta voluta dalla donna. Poche ore fa, proprio Valentina, ad un utente che le ha chiesto ‘Ma Tommy al Gf? Dopo quello che è emerso di lui a TI?‘, ha commentato, e la sua risposta non si è fatta attendere:

“Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso”, ha scritto. L’entrata di Tommaso Eletti al Gf Vip è sicuramente una delle più discusse. E voi, cosa ne pensate?