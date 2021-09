Oggi conosciamo l’attore così, ma ricordate il suo personaggio ne Il Signore degli anelli? Sono passati 18 anni.

Il Signore degli anelli è una saga basata sull’omonimo romanzo di Tolkien. Ci immerge in un mondo fantastico, esattamente nella Terra di Mezzo. E’ divisa in La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. La data di uscita dei capitoli risale al 2001, 2002 e al 2003.

Due hobbit, Frodo Baggins e Samvise Gamgee, hanno una importante missione da portare a termine, distruggere l’anello del potere nel Monte Fato, gettandolo nella voragine di fuoco. I due amici, dalla Contea, partono, per avventurarsi in un viaggio più grande di loro. Ad aiutarli in questo lungo cammino, ci sarà anche lui, Grampasso. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore Viggo Mortensen. Oggi, lo conosciamo così, ma ricordate com’era allora, circa 18 anni fa?

Conosciamo l’attore Viggo Mortensen così, ma com’era ne Il Signore degli anelli?

Viggo Mortensen è un attore, poeta, regista e produttore statunitense. Classe 1958, ha una carriera alle spalle incredibile! E’ famoso in tutto il mondo, e ovviamente, non potevamo aspettarci altro, dato che i ruoli interpretati sono stati tantissimi.

Tutti i personaggi sono stati portati in scena in maniera impeccabile. Mortensen, è stato Aragorn, soprannominato Grampasso, nella famosa saga cinematografica Il Signore degli anelli. Da allora, dall’ultimo capitolo della trilogia, uscito nel 2003, sono passati 18 anni. Ricordate com’era l’attore?

Impossibile dimenticarlo, vero? In questo scatto lo vediamo nei panni di Aragorn, erede al trono di diritto di Gondor, nell’immaginario mondo creato dallo scrittore Tolkien. In questo universo fantasy, dopo aver trascorso anni in esilio, si unisce alla compagnia dell’anello.