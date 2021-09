In questo scatto era giovanissimo: oggi l’attore è la star di Beautiful

Lo riconoscete? In questo scatto era solo un ragazzo, oggi è un famosissimo attore della soap opera Beautiful.

Era giovanissimo in questo scatto, oggi è un attore famosissimo, conosciuto in tutto il mondo. Il motivo, ve l’abbiamo appena rivelato. Il ragazzo presente in questa foto è oggi uno dei protagonisti della famosa soap opera statunitense Beautiful.

Anzi, grazie al suo ruolo, è riuscito a portare a casa ben 2 Daytime Emmy Awards. Un vero successo, non trovate? Ma osservate con attenzione, siete riusciti a capire chi è l’attore? Vi anticipiamo, non è affatto cambiato, a parte qualche minimo dettaglio.

In questo scatto era solo un ragazzo: oggi l’attore è la star di Beautiful

L’attore, come vi abbiamo già svelato, non sembra affatto cambiato. Qui, era solo un ragazzo. Oggi, è uno dei protagonisti della soap opera statunitense Beautiful. E’ entrato nel cast nel 2010 e da allora non ha più lasciato la serie.

Grazie al suo ruolo ha vinto l’Emmy nel 2011 come miglior giovane attore e nel 2013 come miglior attore non protagonista. Osservate con attenzione, l’attore nel tempo non sembra essere molto cambiato: l’avete riconosciuto? Siamo pronti a svelarvi la sua identità! Nello scatto mostrato in alto è fotografato l’amatissimo Scott Clifton!

Sì, proprio così, l’attore che nella soap opera Beautiful interpreta il personaggio di Liam Spencer. Clifton è attivo sui social, dove è seguito da migliaia di follower. Proprio sul suo profilo instagram, ha reso noto questo scatto, qualche anno fa. Ovviamente, non potevano non mancare i numerosi commenti dei fan. Che dire, l’attore non sembra affatto cambiato, non trovate anche voi?