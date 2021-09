Benedetta Parodi, così non l’avevate mai vista prima d’ora: lo scatto del passato è incredibile e senza alcun dubbio ne resterete meravigliati, guardate qui.

È tra le più grandi conduttrici televisive di sempre, Benedetta Parodi. Attualmente in onda con la nona stagione di Bake Off Italia, la simpaticissima presentatrice vanta di un successo davvero clamoroso. Quanti programmi, infatti, hanno cavalcato la cresta dell’onda proprio perché c’era lei al timone? Decisamente tantissimi! E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Bella, spontanea, genuina e simpatica: sono queste alcune delle caratteristiche che descrivono il carattere e la professionalità della Parodi e che la rendono davvero unica.

Sono anni, ormai, che Benedetta Parodi è sul piccolo schermo. E, diciamoci la verità, la conosciamo davvero in tutte le salse. Siamo certi, però, che così non l’avete mai vista prima d’ora. Di che cosa parliamo esattamente? Abbiamo spulciato il suo canale Instagram ed abbiamo rintracciato uno scatto davvero inedito. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Benedetta Parodi mai vista così prima d’ora: lo scatto è davvero incredibile, eccolo

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Benedetta Parodi non perde mai occasione di poter interagire col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, li intrattiene con degli scatti davvero inediti. E che, soprattutto, riescono a catturare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Spulciandolo con attenzione, ad esempio, siamo riusciti a reperire una foto del passato davvero incantevole.

Siamo certi di una cosa: così non l’avevate mai vista prima d’ora! Ma di che cosa parliamo esattamente? Ecco. Sapevate che Benedetta Parodi ha vissuto per un certo periodo in America? Avete letto proprio bene, si! Ebbene: è proprio di questi anni l’incredibile scatto condiviso sui social. Inutile a dirvi che, anche in questo caso, la Parodi è sempre incantevole. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Piuttosto ce lo testimoniano i numerosi like e commenti giunti a corredo dello scatto. Siete curiosi di vederla? Ci pensiamo immediatamente:

Diteci la verità: avevate mai visto Benedetta Parodi in versione americana? Noi no! E nel vederla, siamo rimasti completamente meravigliati. Voi?