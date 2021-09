È stata la dolcissima vincitrice di Bake Off Italia 4: sono trascorsi ben 5 anni dalla sua vittoria, ecco cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita.

Vi è piaciuta la prima puntata di Bake Off Italia 9? Andato in onda Venerdì 3 Settembre, l’esordio di questa nona edizione del programma ha riscosso un successo davvero impressionante. Cosaci aspetta questa sera? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: ne vedremo delle belle! In attesa, però, siete curiosi di fare un salto nel passato e scoprire che fine hanno fatto alcuni dei suoi ex protagonisti? In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo raccontato tutto quello che fanno i vincitori della prima, seconda e terza edizione, ricordate? Ebbene: cosa sappiamo, invece, della dolcissima vincitrice di Bake Off Italia 4?

Andato in a partire dal 2 Settembre fino al 2 Dicembre del 2016, Bake Off Italia ha visto sfidarsi ben 21 aspiranti pasticceri, ma ha visto anche un’incredibile new entry tra la giuria. Insieme al buon Ernst Knam e a Clelia D’Onofrio, nel ruolo di giudice per la prima volta in assoluto c’è stato anche lui: Antonio Lamberto Martino. A trionfare in quella edizione, come ricorderete, è stato proprio lei: la dolcissima Joyce. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita oggi dopo 5 anni?

Com’è cambiata la vita della vincitrice di Bake Off Italia 4 oggi dopo 5 anni

La nona edizione del famosissimo e seguitissimo talent di pasticceria è iniziato da esattamente due settimane e, nonostante ci sia ancora tantissima strada da fare, ciascuno dei suoi concorrenti ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per vincere Bake Off Italia 9. Chi sarà il preferito? Chi lo sa! Al momento è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, facciamo un piccolo passo indietro e scopriamo cosa fa oggi la vincitrice di Bake Off Italia 4.

Dopo numerosissime puntate e sfide, è stata proprio lei a trionfare a fine quarta stagione di Bake Off: Joyce Escano. Ricordate la sua dolcezza e bravura? Assolutamente si: ne siamo certi! Ebbene, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita oggi?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che ancora adesso, a distanza di 5 anni, Joyce continui a dedicarsi alla sua passione per la pasticceria. Ma non solo. La vita della simpaticissima Escano: è mamma e moglie!

Facevate fare il tifo per lei?