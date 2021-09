Dal programma di Maria De Filippi adesso passa ad un altro ‘palcoscenico’ di Mediaset

Era tra i volti di un programma di Maria De Filippi, ora sarà protagonista di un’altra trasmissione Mediaset molto famosa.

Non è la prima volta che accade: qualcuno che abbiamo conosciuto in un programma condotto da Maria De Filippi sta per fare un passaggio molto importante, sempre su Mediaset. Farà parte infatti di un’altra trasmissione dell’azienda, che sta per ricominciare lunedì 13 settembre.

Parliamo ovviamente del GF Vip, giunto quest’anno alla sesta edizione dopo il successo clamoroso della precedente stagione. Ebbene, i 22 Vipponi che abiteranno la famosa casa di Cinecittà sono stati resi noti in questi giorni e tra questi molti avranno notato la presenza di colei che anni fa abbiamo visto nelle vesti di corteggiatrice a Uomini e Donne, Soleil Sorge!

Soleil Sorge torna in tv: dopo il programma di Maria De Filippi l’influencer approda al GF Vip

Per molti si tratta di un gradito ritorno: Solei all’epoca corteggiò Luca Onestini essendo poi scelta da lui. Dopo 6 mesi però lei stessa lo lasciò con una lettera proprio mentre lui si trovava nella casa del GF Vip 2. L’italo americana intraprese una relazione sentimentale con Marco Cartasegna, che con Onestini aveva condiviso il trono.

Nel 2019 è arrivata per lei l’occasione di partecipare a L’Isola dei Famosi, nel 2020 l’abbiamo vista invece a Pechino Express. Quel che è certo è che un personaggio come Solei è proprio quello che ci vuole in un contesto come il Grande Fratello. Il suo carattere deciso le permetterà di creare dinamiche e di dare una grande impronta a questa edizione sempre più vicina ormai.

Allora, siete pronti a gustarvi le avventure di Soleil e degli altri Vipponi? Non perdetevi la prima puntata lunedì 13!