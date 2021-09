E’ incinta! La star americana aspetta il suo primo figlio

La famosa attrice di Hollywood è incinta: il primo figlio della coppia sta per arrivare, confermata la notizia dal suo portavoce.

Ad annunciare la splendida notizia è stata in questi giorni la rivista People, che ha riportato le dichiarazioni del portavoce dell’attrice.

La celebre star di Hollywood è in dolce attesa: lei e suo marito sono sposati dal 2019 ed ora aspettano il primo figlio. “Il matrimonio non era nei miei programmi di vita”, ha raccontato a star in un podcast, poi il destino ha deciso per lei e a breve diventerà mamma.

Dopo varie storie naufragate tra cui quella con l’ex marito di Gwyneth Paltrow, Chris Martin, leader dei Coldplay, finalmente anche lei ha trovato l’amore e messo su famiglia. Avrete capito che parliamo di Jennifer Lawrence, attrice statunitense, protagonista della saga “Hunger Games”, pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di fantascienza di Suzanne Collins.

Jennifer Lawrence incinta: la diva aspetta il primo figlio

Nata in nata in Kentucky il 15 agosto 1990, il primo film in cui ha recitato è “The burning plan”, del 2008.

E’ con il ruolo da protagonista in “Un gelido inverno”, nel 2010, che diventa famosa livello internazionale. Nel 2013, a soli 23 anni, ha vinto l’Oscar come migliore attrice per la pellicola “Il lato positivo”.

Per Jennifer l’amore è arrivato finalmente nel 2018, quando ha incontrato il gallerista Cooke Maroney. I due si sono sposati nel 2019 in una splendida residenza costruita nel 1894 dall’architetto Richard Morris Hunt, che ricalca la casa di caccia di Luigi XIII a Versailles.

La Lawrence sarà presto mamma e noi le auguriamo tutta la felicità del mondo!