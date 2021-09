Quando ha partecipato a Miss Italia era davvero giovanissima, adesso è un’amata conduttrice televisiva: voi l’avete riconosciuta?

Senza alcun dubbio, l’avete riconosciuta a primo colpo. Anche perché, diciamoci la verità, se si guarda con attenzione la foto riproposta in alto, non si può fare a meno di notare di quanto alcuni tratti somatici siano completamente rimasti identici nel corso degli anni. La splendida fanciulla raffigurata in foto adesso è un’amatissima conduttrice televisiva e colonna portante di tantissimi programmi di successo, a breve ne sarà al timone di un altro, eppure quando ha preso parte a Miss Italia era davvero giovanissima. Pensate, correva esattamente l’edizione del 1998, la stessa in cui ha preso parte anche Anna Safroncik, quando l’amatissimo volto della televisione nostrana prendeva parte alla famoso concorso di bellezza.

Seppure la conduttrice televisiva abbia iniziato a cavalcare l’onda del successo in seguito alla partecipazione in un famosissimo programma del piccolo schermo, sembrerebbe proprio che il suo debutto in tv sia avvenuto quando aveva soltanto 17 anni. A questo punto, però, vi chiediamo: voi siete riusciti a riconoscerla? Occhio a quel dettaglio: è impressionante!

A Miss Italia era davvero giovanissima, ora è una conduttrice famosissima: l’avete riconosciuta?

Con il numero 22 e davvero giovanissima, l’amatissima conduttrice italiana, a soli 17 anni, si è presentata sul palco di Miss Italia nel 1998. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato il favore del pubblico. Dopo la sua partecipazione al famosissimo concorso di bellezza, la giovanissima ha cavalcato la cresta dell’onda. E, dopo aver preso parte ad uno storico programma del piccolo schermo nostrano, si è affermata tra le stelle dello spettacolo italiano.

Di chi stiamo parlando esattamente? La risposta è davvero semplicissima: Ilary Blasi. Credevate che il suo debutto sul piccolo schermo fosse da attribuirsi a Passaparola? Sbagliate di grosso! Non soltanto da piccolissima la conduttrice ha preso parte a diversi spot pubblicitari, ma ha anche preso parte a Miss Italia nel 1998. E con la sua bellezza, che già allora si vedeva chiaramente, ha conquistato tutti.

Cosa ci dite voi? L’avevate riconosciuta?