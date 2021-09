90 giorni per innamorarsi e poi: abbiamo conosciuto Colt così, oggi appare completamente cambiato.

90 giorni per innamorarsi è un programma televisivo statunitense molto seguito, in onda su Real Time. Al centro dell’attenzione, ci sono diverse coppie. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni.

Leggi anche 90 giorni per innamorarsi e poi: Tania e Syngin sono ancora una coppia oggi?

Qualche giorno fa, vi abbiamo dato una incredibile notizia. Colt Johnson, uno dei protagonisti, ha trovato l’amore! Anzi, a quanto pare, sembra essersi anche sposato. Ma con chi? Con Vanessa, l’amica che abbiamo avuto modo di vedere proprio durante il programma. In 90 giorni per innamorarsi, abbiamo visto Colt così, adesso, però, sembra decisamente cambiato.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

90 giorni per innamorarsi e poi: vedere Colt Johnson oggi vi spiazzerà completamente

Sono anni che 90 giorni per innamorarsi e poi ci accompagna, immergendoci nella vita dei protagonisti e nei loro rapporti amorosi. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli Stati Uniti per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Dovranno sposarsi prima che il permesso scada.

Leggi anche 90 giorni per innamorarsi e poi: Colt Johnson ha trovato l’amore proprio con lei

Ostacoli e difficoltà sembrano essere sempre presenti nelle coppie e questo, porta, spesso, ad una forte rottura. Colt Johnson è stato uno dei protagonisti. Vi abbiamo già svelato che ha trovato l’amore, con Vanessa. La coppia sembrerebbe essere convolata anche a nozze. Abbiamo conosciuto Colt così, ma oggi, appare decisamente diverso:

Ecco una sua foto recentissima, in cui lo vediamo insieme a Vanessa, conosciuta a noi già dal programma. Colt, rispetto alla foto in alto, sembra decisamente cambiato. Sicuramente, il suo look non è più lo stesso, non trovate?