Madonna ha ben 63 anni, ma la sua pelle sembra proprio quella di una ragazzina: come fa? Finalmente è stato svelato il suo ‘segreto’.

È una delle regine indiscusse della musica, Madonna. Appassionata di questo mondo sin da giovanissima, la celebre pop star compie il suo debutto come cantante solista nel 1982. È proprio in quest’anno, infatti, che, dopo una parentesi come voce primaria all’interno di una band e un’esperienza da sola col suo compagno dell’epoca, la cantante pubblica il suo primo singolo. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Sono trascorsi, infatti, esattamente 39 anni dal suo esordio, eppure l’interprete continua a vantare di un successo davvero clamoroso.

Su Instagram, Madonna è una vera e propria star. Con un profilo che vanta più di 16 milioni di followers, la cantante entra di diritto tra le stelle del famoso network. È seguitissima, ma anche attivissima. È proprio qui che, infatti, oltre ad ammirare la sua bellezza, non si può fare a meno di notare quanto, nonostante abbia da poco compiuto 63 anni, Madonna sia davvero in perfetta forma. Tra l’altro, avete notato anche la sua pelle? Sembra proprio quella di una ragazzina, non c’è che dire! Ma come fa? Scopriamolo!

Come fa Madonna ad avere una pelle così luminosa e levigata? Il ‘segreto’ di bellezza

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, non abbiamo potuto fare a meno di notare, oltre che la sua bellezza, un dettaglio davvero ‘impressionante’: la pelle di Madonna. Seppure abbia 63 anni, sembrerebbe proprio che la pelle della celebre cantante sia quella di una ragazzina. Come fa, però? Ebbene: finalmente è stato svelato il suo ‘segreto’ di bellezza.

A rivelare ogni cosa è stata proprio la sua estetista personale. Nel corso di una sua intervista a W Magazine, Tarin Graham, è questo il suo nome, non ha potuto fare a meno di raccontare alcune ‘chicche’ che permettono alle pelle di Madonna di essere sempre così luminosa. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la pop star sia solita compiere ogni giorno alcuni passaggi: detersione, tonico, sieri a base di acido ialuronico, contorno occhi, idratante e crema con protezione solare. Ma non è affatto finita qui, sia chiaro. Sembrerebbe, infatti, che oltre a questa piccola routine, la cantante non perda mai occasione di sottoporsi a trattamenti d’ossigeno e sedute di microdermoabrasione.

Cosa ne pensate?