Intorno agli anni 2000 ha riscosso un successo impressionante, poi il crollo nervoso sul palco: cosa fa oggi Nelly Furtado e com’è diventata.

Dimenticarla è davvero impossibile! Correva esattamente l’anno 2017 quando, davvero giovanissima, la cantante compiva il suo debutto col singolo ‘I’m like a bird’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Voce di tantissimi altri successi, protagonista indiscussa di tournée e concerti indimenticabili, la bellissima Nelly Furtado è stata il simbolo della musica pop degli anni 2000. Cos’è successo, poi? Il successo riscontrato è stato davvero incredibile. E la cantante canadese-portoghese non ha retto più. Nel corso di una sua intervista a Daily Mail, si legge che, esattamente nel 2007, nel bel mezzo di un suo concerto, l’interprete abbia avuto un crollo nervoso tanto da piangere per le prime due canzoni.

Insomma, sembrerebbe proprio che Nelly Furtado non sia riuscita a giostrare tutto il successo e gli impegni arrivatole ed abbia avuto un vero e proprio crollo. Cosa fa oggi, però? E, soprattutto, com’è cambiata? Scopriamolo!

Nelly Furtado oggi, cosa fa? E com’è cambiata l’amatissima cantante

Dopo l’incredibile successo riscontrato e il crollo nervoso avvenuto sul palco nel lontano 2007, Nelly Furtado ha continuato a fare musica. Fino a quando, però, si è resa conto di dover staccare un attimo la spina. E, da quanto confessato dalla diretta interessata a Daily Mail nel lontano 2009, ha iniziato a lavorare presso un negozio di dischi di un suo amico a Toronto.

Cosa fa oggi, però? E, soprattutto, com’è diventata? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il ritorno sulle scene musicali sia avvenuto esattamente nel 2017. Quando, dopo anni di totale assenza e silenzio, è ritornata a fare impazzire i suoi sostenitori con la sua musica.

Adesso, invece, com’è diventata? La risposta è piuttosto semplice: è sempre bellissima! Seppure non sia attivissima sul suo profilo social, siamo riusciti a rintracciare questo scatto del 2017. E siamo rimasti completamente impressionati dalla sua bellezza.

Anche voi avete ballato e cantato i suoi singoli? Come darvi torto, d’altra parte!