Britney Spears, fiori d’arancio per la pop star: il favoloso anello vi lascerà senza fiato

Proposta di matrimonio per Britney Spears che con un video sui social mostra l’anello regalatole dal fidanzato: resterete imbambolati!

Nuova vita per Britney Spears: la celebre cantante pop sembra essersi ormai lasciata alle spalle i terribili ultimi anni in cui è stata sotto la tutela legale del padre.

Dopo 13 lunghi anni in cui non ha potuto guidare, uscire da sola, entrare in possesso dei propri account social, sposarsi e tanto altro, finalmente la star si sta riappropriando della propria vita. Anche se il processo non si è ancora concluso, suo padre Jamie ha infatti revocato la tutela su di lei permettendole di vivere appieno.

E questo nuovo capitolo per lei non potrebbe aprirsi in un modo migliore: proprio in queste ore, Britney ha dato una notizia splendida ai suoi fan mostrando l’anello con cui il fidanzato le ha proposto il matrimonio.

Britney Spears, il video su Instagram fa il pieno di like: avete visto che meraviglia l’anello?

L’icona del popo mondiale ha appena ricevuto la proposta che ogni donna innamorata sogna: Sam Asghari, suo fidanzato da svariati anni, le ha chiesto di sposarlo e lo ha fatto regalandole un anello bellissimo.

Il pegno d’amore è stato mostrato dalla Spears sui social in un video molto tenero. “Non posso crederci”, si legge nella didascalia.

Una notizia che rallegra tutti noi, soprattutto perché Britney sta tornando pian piano quella di prima.

Che dire, tantissimi auguri a questa bella coppia e che sia l’inizio di una lunga e meravigliosa vita insieme.