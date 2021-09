Thederick ha partecipato a Vite al Limite perché viveva un incubo, storia drammatica: com’è diventato dopo il programma, è sconvolgente!

È uno dei programmi più seguiti di Real Time, Vite al Limite. Andato in onda per la prima volta nel 2013, la trasmissione ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dal primo momento. E il motivo è piuttosto semplice. Concentrato sulle avventure di persone con gravi problemi di obesità, il programma non racconta soltanto le loro storie, perlopiù drammatiche e con eventi più traumatici, ma pone anche l’attenzione sul loro percorso di dimagrimento e la loro conseguente trasformazione. Nel corso di queste nove stagioni, c’è da ammetterlo, ne abbiamo conosciuti davvero tantissimi. Alcuni erano piuttosto tragici, ma ci hanno ugualmente regalato dei colpi di scena incredibili. Tra questi, non possiamo fare a meno di citarvi lui: Thederick Barnes.

Leggi anche –> Vite al Limite, colpo di scena pazzesco: è successo prima dell’intervento, non lo avreste mai immaginato

Entrato a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 330 kg, il giovane aveva raccontato alle telecamere di Vite al Limite di avere difficoltà a svolgere una vita normale. A partire dalla semplice di attività di alzarsi dal letto fino a quella di camminare, il buon Barnes viveva un vero e proprio incubo. Com’è oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Thederick di Vite al Limite pesava 330 kg: oggi è proprio così, sconvolgente

Thederick Barnes, quindi, è stato uno dei pazienti che ha più necessitato l’aiuto del dottor Nowzaradan in Vite al Limite. Arrivato a pesare 330 kg, il giovanissimo ha raccontato il suo incubo. Ed ha spiegato non soltanto di non potere affatto vivere una vita piuttosto normale, ma anche di essere impossibilitato a camminare a causa di un linfedema posizionato agli arti inferiori. “Può essere molto pericoloso”, ha sottolineato il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan.

Leggi anche –> Vite al Limite, la paziente fa causa al programma: quello che è successo è incredibile

“Nelle mie condizioni è difficile fare qualsiasi cosa, lo dico sul serio”, ha detto Thederick alle telecamere del programma. Siete curiosi, però, di sapere com’è oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il suo peso, al quinto mese di percorso, era diminuito drasticamente. Da 335 kg, infatti, Thederick era arrivato a pesare 278 kg. Come si mostra? L’ultima sua foto su Instagram risale a Giugno scorso. Ed ha sorpresa davvero tutti.

Davvero sconvolgente, vero?