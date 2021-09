Avete mai visto la casa di Diletta Leotta? Resterete a bocca aperta

Tutti i particolari dell’elegante casa di Diletta Leotta: la giornalista ha fatto ristrutturare il suo appartamento, risultato strabiliante!

Da sempre ammirata da tutti, Diletta Leotta ha un’eleganza e uno stile notevoli: la regina delle giornaliste sportive incanta tutti non solo per il suo fisico eccezionale, ma anche per un fascino non comune.

Leggi anche————->>>Diletta Leotta, avete mai visto sua sorella? È bellissima come lei

Anche la scelta dei suoi look è sempre impeccabile e i suoi fan lo sanno bene. Ma dove abita la bellissima Diletta? Avete visto come ha ristrutturato la casa acquistata a Milano? Vi assicuriamo che il risultato dei lavori è semplicemente magnifico!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La casa di Diletta Leotta vi stupirà: guardate che capolavoro!

Con l’aiuto di un architetto, la famosissima giornalista ha deciso di trasformare un semplice monolocale in un appartamento ricco di stile. Come si può facilmente immaginare, ogni spazio è stato sfruttato al meglio e ciò ha portato a ricavare un meraviglioso open-space con cucina a vista.

Leggi anche————>>>Diletta Leotta al naturale: spunta la foto completamente senza trucco, bellezza disarmante!

Da notare i termoarredi che abbelliscono gli ambienti e il parquet in rovere a spina di pesce: particolari chic che conferiscono alla casa un aspetto confortevole ed eleganted allo stesso tempo. Tutto l’appartamento è illuminato da faretti e strisce led integrate e le porte sono a tutt’altezza.

Il sistema di aria condizionata canalizzato airzone inoltre consente di gestire la temperatura di ogni singola camera proprio come gli infissi e le finestre. Il bagno è caratterizzato dal soffione a soffitto e dal piatto doccia in muratura retroilluminato dal basso e incastrato nel pavimento.

Visto che incanto? Complimenti davvero!