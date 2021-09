L’amatissimo attore delle soap ospite a Verissimo: fan in delirio per la notizia, trapelata nelle ultime ore.

Manca pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Verissimo! Un’edizione che ripartirà con una novità bomba: la trasmissione andrà in onda sia di sabato pomeriggio che di domenica. Anche per questa stagione, Silvia Toffanin si prepara ad intervistare tantissimi personaggi super amati dal pubblico. Star della tv, della musica e del mondo dello spettacolo si racconteranno nello studio di Canale 5. Tra questi c’è anche un attore amatissimo!

La star ha appena pubblicato una storia in cui si mostra in viaggio verso l’Italia e , in poco tempo, l’indiscrezione ha fatto il giro del web: l’attore arriverà proprio a Milano per registrare Verissimo. Scopriamo di chi si tratta.

L’amatissimo attore delle soap sarà ospite a Verissimo: i fan non vedono l’ora

Per ora non c’è ancora l’ufficialità, ma le voci stanno facendo impazzire i fan. Kerem Bursin, l’attore protagonista di Love Is in the Air, è in Italia e il motivo sarebbe questo: sarà ospite di Silvia Toffanin nelle prossime puntate di Verissimo! L’interprete di Serkan Bolat ha pubblicato una storia in cui ha allegato una bandiera dell’Italia e, in poco tempo, l’indiscrezione della partecipazione a Verissimo si è diffusa sui social.

I fan di Love is in the air non vedono l’ora di vedere l’attore nella trasmissione, dove senz’altro parlerà della sua storia d’amore con Hande Ercel, la protagonista della soap. I due si sono innamorati proprio sul set, come i due protagonisti che interpretano, Eda e Serkan. La coppia è amatissima e seguitissima sui social; ecco la storia pubblicata da Kerem poche ore fa:

Non è ancora chiaro quando andrà in onda la puntata con ospite Kerem, ma sono stati già annunciati alcuni degli ospiti delle prime puntate. Ci sarà Belen Rodriguez, Federica Pellegrini, Ilary Blasi e Marcell Jacobs.