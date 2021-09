Oggi conosciamo l’attrice così, ma com’era nella prima stagione di Grey’s Anatomy? Sono passati ben 16 anni.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. E’ un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Proprio in questo periodo, la serie è alle prese con la registrazioni della 18esima stagione.

Leggi anche Grey’s Anatomy, l’attore spiazza con questo scatto del passato: dopo tanti anni non sembra affatto cambiato

A quanto pare, i colpi di scena non mancheranno. Due clamorosi ritorni spiazzeranno i fan, stiamo parlando del personaggio di Addison Montgomery e di Megan Hunt, interpretate rispettivamente dalle attrici Kate Walsh e da Abigail Spencer. Kate Wlash è presente fin dalla prima stagione, e l’abbiamo conosciuta la prima volta come la moglie del dottor Derek Sheperd. Da allora sono passati circa 16 anni, ricordate com’era?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Oggi conosciamo l’attrice così: com’era nella prima stagione di Grey’s Anatomy?

Una delle serie più belle e più seguite di sempre è Grey’s Anatomy. Da ben 16 anni va in onda. Quest’anno, siamo arrivati a seguire la 17esima stagione, e la nuova è già in è preparazione. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey.

Leggi anche Grey’s Anatomy 17, annuncio tanto atteso: la serie torna in tv dopo la lunga pausa

Nella prima stagione, il suo personaggio si innamora del dottor Derek Sheperd, allora, sposato. Ricordate chi era sua moglie nella serie? Impossibile dimenticare! L’attrice Kate Walsh ha interpretato Addison Montgomery, coniuge di Derek. Sono passati circa 16 anni dalla prima stagione, ricordate com’era?

Eccola in uno scatto di tanti anni fa, in cui il suo personaggio fa il suo ingresso in Grey’s Anatomy, spiazzando letteralmente Sheperd. Osservando con attenzione, possiamo dire che, Kate Walsh non sembra affatto cambiata, è praticamente uguale ad allora, nonostante i tanti anni passati. L’attrice era bellissima allora e lo è ancora oggi!