Richard Gere, chi è sua moglie e quanti figli ha? Cosa occorre sapere sulla vita privata delle celebre star hollywoodiana.

Siete pronti ad una serata televisiva davvero indimenticabile? A distanza di ben 31 anni dalla sua prima uscita in tutte le sale cinematografiche, Rai Uno propone al suo amatissimo pubblico un ‘cult’ del grande schermo: Pretty Woman. Chi di voi non l’ha mai visto, anche solo una volta nella vita? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Concentrato sulle vicende di Edward, abile rubacuori, e Vivian, il film continua ad essere tra quelli più amati e più emozionanti.

Protagonista indiscusso della pellicola, oltre che la bellissima Julia Roberts, vi è lui: Richard Gere. Attualmente settantunenne, quando ha preso parte al film aveva poco più di quarant’anni, eppure il fascino dell’attore è stato sempre irresistibile. E di questo ce ne da ampia conferma la sua vita privata. Piuttosto ‘movimentata’, l’attore hollywoodiana vanta di una sfera sentimentale decisamente ricca di storia d’amore. Siete pronti, però, a scoprire ogni cosa? Di seguito, quindi, vi riporteremo chi è la sua attuale moglie, le precedenti e quanti figli ha!

Chi è la moglie di Richard Gere e quanti figli ha: la vita privata

Come dicevamo precedentemente, quindi, la vita privata di Richard Gere è piuttosto ricca. Siete pronti, però, a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Richard Gere si è sposato per la prima volta in assoluto nel 1991 con la top model Cindy Crawford. Il loro matrimonio, però, non dura tantissimo! Nel 1995, infatti, i due divorziano. Dopo esattamente 7 anni e, quindi, nel 2002, la celebre star convola nuovamente a nozze con l’attrice Carey Lowell. Anche se, nel 2000, diventa padre per la prima volta. Il matrimonio con l’attrice dura ben 11 anni. Nel 2013, infatti, i due si separano. E sul web si dice che li abbia allontanati il diverso stile di vita. Nel 2016, infatti, arriva il divorzio ufficiale.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Nel 2018, infatti, Richard Gere convola a nozze con la responsabile delle relazioni esterne. La terza moglie dell’attore si chiama Alejandra Silva. E, sia nel 2019 che nel 2020, lo rende padre di due splendidi figli.

Voi sapevate tutto questo?