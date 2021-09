Ha interpretato per ben 25 anni l’acerrima nemica di Brooke Logan: ricordate com’era Stephanie nella prima puntata di Beautiful.

Chi non ha mai visto, anche solo una sola puntata, ‘Beautiful’? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Andata in onda per la prima volta nel 1987, la soap opera ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati 31 anni dalla messa in onda della sua prima puntata, le avventure dei Forrester continuano ad essere davvero seguitissime ed amatissime.

Nel corso di questi lunghissimi 34 anni, c’è da ammetterlo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. A partire dal mitico Ridge interpretato da Ronn Moss fino a Brooke Logan, sono davvero tantissimi gli attori che hanno preso parte alla soap opera. Tra questi, però, è davvero difficile dimenticarci di lei: Stephanie Forrester. Interpreto da Susan Flannery per ben 25 anni, questo è stato un ruolo piuttosto inteso ed incredibile. Siete curiosi, però, di sapere com’è nel corso della sua prima puntata di Beautiful? Sono trascorsi 34 anni, ma com’era? Scopriamolo!

Nell’ultima puntata di Beautiful Stephanie si mostrava così, ma com’era nella prima? Eccola 34 anni fa

L’addio di Stephanie a Beautiful e al suo affezionatissimo pubblico, c’è da ammetterlo, è stato uno dei più dolorosi in assoluto. Correva esattamente l’anno 2012 quando, dopo ben 25 anni, l’immensa Susan Flannery salutava per sempre la soap opera. Tormentata da un cancro ai polmoni, la Forrester si è lasciata andare tra le braccia della sua acerrima nemica Brooke. Ed ha salutato per sempre il suo pubblico.

Siete curiosi, però, di sapere com’era Stephanie nel corso della prima puntata di Beautiful? Sono trascorsi esattamente 34 anni da quel momento, ma com’era? Eccola qui:

Decisamente giovanissima, la bellezza di Stephanie è sempre stata incredibile. Siete d’accordo?

Perché ha lasciato Beautiful?

È questa la domanda che, senza alcun dubbio, vi sarete chiesti in tantissimi. Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il suo addio a Beautiful sia avvenuto nel 2012. Nel 2010, però, Susan le è stato diagnosticato un tumore al colon. E, sempre nel 2012, ha scoperto di soffrire di fibriomialgia.

Ad oggi, l’attrice sta bene. E vive la sua vita lontana dai riflettori e telecamere.