La bellissima e tenera bimba che vedete ritratta in questo scatto è oggi un’attrice famosa e protagonista di una serie di enorme successo: la riconoscete?

La dolcissima bimba ritratta in questa foto è oggi una celebre e amatissima attrice, protagonista di una serie che ha riscosso un successo straordinario: la riconoscete? Se proprio non riuscite a capire di chi si tratta vediamo se qualche indizio può darvi una mano. Iniziamo col dire che è di origine britannica ed è nata nel 1995. Sebbene possa vantare alcune apparizioni al cinema e la partecipazione a diverse serie televisive, è con il format a cui accennavamo prima che ha raggiunto la fama internazionale. Inutile dire che è un vero splendore ed è seguitissima sui social: il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni di follower. Riuscite a capire di chi parliamo?

Oggi è la protagonista di una celebre serie tv, qui era una splendida bimba: la riconoscete?

Se vi dicessimo che questa serie in particolare è di tipo “storico” e in “costume”? E che, oltre a raccontare la storia dei protagonisti e del loro travagliato amore cela anche un segreto da scoprire? Non vogliamo tenervi ancora sulle spine, andiamo a svelare il mistero.

La bimba che vedete in foto è la talentuosa e bellissima Phoebe Dynevor, l’interprete della dolce e caparbia Daphne in “Bridgerton”! Riuscite a riconoscerla? Qui era piccolissima, come ha spiegato lei stessa nella didascalia che accompagna l’immagine pubblicata un po’ di tempo fa sul suo profilo Instagram ufficiale. “Bridgerton” è stata un vero e proprio fenomeno mediatico e la storia di Simon e Daphne ha fatto sognare il pubblico che non vede l’ora di tornare a immergersi nelle atmosfere e nelle trame della celebre serie televisiva. Proprio qualche tempo fa vi avevamo svelato una chicca irresistibile e sorprendete su questa produzione, ora non ci resta che attendere la nuova stagione!