È stato uno dei primi concorrenti di Saranno Famosi, dopo il talent la sua vita è fortemente cambiata: cosa fa oggi dopo 20 anni.

Finalmente l’attesa è finita: a partire da Sabato 18 Settembre avrà inizio la prima puntata di Amici 21. A distanza di pochissimi mesi dalla vittoria di Giulia Stabile, Maria De Filippi si metterà al timone della ventunesima edizione del famosissimo talent di Canale 5. Ricordate, però, quando, ancora prima di assumere questo nome, il programma si chiamava ‘Saranno Famosi’. Correva esattamente l’anno 2000 quando, per la prima volta in assoluto, la conduttrice prendeva le redini di mano di quello che, in un vero e proprio batter baleno, si è dimostrato il talent per eccellenza.

Quanti concorrenti hanno partecipato alla prima edizione di ‘Saranno Famosi’? Decisamente tantissimi! Tra questi, però, è davvero impossibile dimenticarci di lui: il simpaticissimo talento che si è presentato come attore. E che, subito dopo aver ultimato la sua esperienza nell’ambitissima e famosissima scuola di Amici, ha cavalcato la cresta dell’onda. Ecco. Sono trascorsi esattamente 20 anni da quel momento, ma com’è la sua vita oggi?

Lo ricordate a Saranno Famosi? Com’è la sua vita oggi dopo 20 anni

È davvero impossibile dimenticarci di lui: entrato a far parte della scuola di Saranno Famosi, il simpaticissimo attore ha saputo riscuotere un successo incredibile sin dalla sua prima apparizione. Stiamo parlando proprio di lui: Gianluigi, detto anche Gigi, Garretta. Da quel momento, però, sono trascorsi esattamente 20 anni, ma cosa fa oggi? La sua vita è cambiata? Ovviamente, ci penseremo a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio! Anche se, vi anticipiamo, dopo il talent, il buon Gigi ha intrapreso una carriera davvero incredibile.

Dopo aver preso a diversi spot pubblicitari e programmi televisivi, il buon Garretta ha affiancato anche un altro tipo di carriera. Attualmente, infatti, il simpaticissimo Gigi è speaker radiofonico di un’importantissima emittente nazionale.

Insomma, sembrerebbe proprio che, ultimata la sua esperienza, Gigi Garretta sia riuscito ad esaudire uno dei più grandi obiettivi. E noi, così come voi, non possiamo essere che felici ed entusiasti per lui.