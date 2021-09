Sono stati i protagonisti indiscussi di Bim Bum Bam: dimenticarli è impossibile! Com’è cambiata la loro oggi a distanza di anni: incredibile.

Dimenticarli è davvero impossibile, non c’è che dire! Correva esattamente l’anno 1982 quando, per la prima volta in assoluto, Bim Bum Bam approdava sul piccolo schermo italiana alla conduzione di Paolo Bonolis , Sandro Fedele e Marina Marra. Da quel preciso momento, il programma destinati a tutti i bambini e ai ragazzi ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che non soltanto è andato fino al 2000, ma ha visto susseguirsi tantissimi conduttori. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di ricordarci proprio loro: Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti.

Protagonisti indiscussi del famosissimo programma di Mediaset dal 1990 fino al 2000, i due conduttori sono stati al timone di ben dieci edizioni. Ed hanno riscosso un clamore assurdo. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 21 anni dalla messa in onda della loro ultima puntata, continuano ad essere ricordate con affetto. Cosa fanno, però, oggi? Appurato che sono trascorsi anni dal loro ‘addio’, com’è cambiata la loro vita?

Dopo Bim Bum Bam la loro vita è fortemente cambiata: eccoli insieme dopo 21 anni

La generazione degli anni ’90, diciamoci la verità, sono proprio cresciuti con loro. È proprio per questo motivo che scoprire cosa fanno oggi i due protagonisti indiscussi di Bim Bum Bam vi lascerà davvero senza parole.

Stiamo parlando proprio di loro: Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti, volti del famosissimo programma per circa 10 anni. Siete curiosi, però, di sapere cosa fanno oggi? A distanza di ben 21 anni dalla loro ultima puntata a Bim Bum Bam, com’è cambiata la loro vita?

Stando a quanto si apprende da questo video, sembrerebbe che,a attualmente, Carlotta continua ad essere presente nel mondo dello spettacolo. Ed abbia continuato a svolgere il mestiere da presentatrice. In particolare, conduce programmi in un tv commerciali. Roberto, invece, sembrerebbe che abbia abbandonato la carriera da attore. E che sia un consulente in una multinazionale.

Insomma, sono passati anni ed entrambi hanno percorso strade diverse e separate, eppure il loro legame d’amicizia è sempre profondo ed intenso.