La vittoria alla prima edizione del GF le ha permesso di cavalcare l’onda del successo, ma sapete cosa fa oggi Cristina Plevani?

Correva esattamente l’anno 2001 quando, per la prima volta in assoluto, Cristina Plevani faceva il suo debutto sul piccolo schermo come concorrente del Grande Fratello. Entrata nella casa di Cinecittà insieme a Marina La Rosa, Pietro Taricone e tantissimi altri, la simpaticissima Plevani ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, terminari i 100 giorni di permanenza all’interno della casa di Cinecittà, è stata proprio lei ad ottenere il titolo di vincitrice. E la possibilità di vincere il montepremi finale.

Da quel momento, sono trascorsi 20 anni e Cristina Plevani, dopo la vittoria al GF, ha cavalcato l’onda del successo. Conduttrice, inviata, attrice, tronista di Uomini e Donne ed opinionista, insomma l’ex vincitrice del reality di Canale 5 ha avuto un ruolo piuttosto predominante sul piccolo schermo nostrano. Adesso, però, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Appurato che, spesso e volentieri, continua ad essere in tv in diversi programmi televisivi, siete curiosi di sapere cosa nella vita ‘reale’? Vi diremo noi ogni cosa: seguiteci!

Cosa fa oggi Cristina Plevani dopo la vittoria al GF: la sua vita lontano dai riflettori

È stata la vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani. Divenuta concorrente nel corso della sua prima edizione, la bellissima gieffina ha saputo portarsi a casa un gruzzoletto non indifferente e una popolarità davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di ben 20 anni dalla sua vittoria, vanta di un successo davvero clamoroso.

Cosa fa oggi, però? Appurato che dopo il suo trionfo al Grande Fratello ha cavalcato l’onda del successo ed ha preso parte a tantissimi programmi televisivi, siete pronti a scoprire cosa fa oggi? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Cristina Plevani svolga quotidianamente il lavoro da istruttrice di nuoto e di fitness acquatico.

