È stato il vincitore di Bake Off 5: sono trascorsi 4 anni dal momento della sua vittoria, ma sapete cosa fa oggi? Resterete impressionati.

Vi sta piacendo questo nuovo viaggio di Bake Off? Giunto alla sua nona edizione, il famosissimo ed amatissimo programma di Real Time continua a regalare delle emozioni davvero incredibili al suo affezionatissimo pubblico italiano. In questi istanti, sta andando in onda la terza puntata. E, come avete potuto constatare coi vostri stessi occhi, ci sono state delle prove davvero incredibili. Cosa succederà, secondo voi? E, soprattutto, chi sarà l’eliminato di questa sera? Al momento, è ancora tutto da scoprire.

In attesa, però, di scoprire come terminerà questa terza puntata di Bake Off, riavvolgiamo un attimo il nastro e cerchiamo di capire cosa fanno oggi alcuni degli ex vincitori. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Joyce, vincitrice della quarta edizione del programma. Siete curiosi, invece, di scoprire com’è cambiata oggi la vita del vincitore di Bake Off 5? Lui, come ricorderete, si chiama Carlo Beltrami. E, sin dal suo primo ingresso nel tendone, ha riscosso un successo davvero impressionante. Siete pronti a scoprire ogni cosa sul suo conto? Ci pensiamo immediatamente.

Carlo Beltrami è stato il vincitore di Bake Off 5: cosa fa oggi dopo 4 anni

Bake Off Italia 5, c’è da ammetterlo, è stata l’edizione più ricca di novità. Non soltanto perché, a distanza di un anno dall’inizio della sua avventura, il giudice Antonio Lamberto Martino ha lasciato il suo posto per lasciarlo al buon Damiano Carrara, ma anche perché vi hanno preso parte ben 50 concorrenti, che molto presto ne sono diventati 16.

A trionfare alla fine di questa edizione, come dicevamo precedentemente, è stato proprio Carlo Beltrami. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita dopo la vittoria al talent? Da come si può chiaramente apprendere dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Carlo stia continuando a coltivare la sua passione per la pasticceria. Il suo canale social, infatti, non soltanto pullula di scatti di dolci davvero succulenti e gustosi, ma ci informa anche il suo attuale posto di lavoro. Ma non solo. Fortemente appassionato di corsa, il buon Beltrami è anche membro del progetto Asics Fronterunner.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo?