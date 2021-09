Ha scelto uno smoking nero la conduttrice di Star in the star: Ilary Blasi con pantaloni e zampa e blazer cropped ha incantato tutti.

Ieri, giovedì 16 settembre 2021, è partito il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, Star in the star. La novità assoluta del palinsesto Mediaset vede come protagonista l’incantevole presentatrice che da solo pochi mesi ha chiuso il suo Isola dei Famosi. Versatile, simpatica, spumeggiante, Ilary regala sempre il meglio di sé, anche in tema ‘look’. Per il debutto del nuovo programma televisivo Lady Totti ha scelto un outfit elegante, sexy ma allo stesso tempo semplice! Un must have per ogni donna: parliamo di uno smoking nero! Siete qui per conoscere i dettagli dell’outfit scelto dalla conduttrice di Star in The Star: eccovi serviti!

Star in The Star, Ilary Blasi in smoking: pantaloni e scollatura, il mix ha incantato tutti

Abbiamo visto sino a pochi mesi fa una Ilary sempre super elegante e chic sul palco dell’Isola dei Famosi. Ieri, giovedì 16 settembre, per ‘Star in The Star’, la celebre conduttrice ha optato per un outfit semplice e super sexy. La Blasi per il debutto del nuovo talent show ha scelto un elegantissimo smoking nero.

Con un pantalone a zampa con fascia in vita ed un blazer cropped l’incantevole Ilary ha letteralmente sbalordito i presenti: il completo è firmato Federica Tosi! Passiamo al tema accessori: la nostra Blasi ha scelto di attirare l’attenzione sul suo decolletè. Ha indossato un vistoso collier dorato firmato De Liguoro. Per completare il look, un paio di tronchetti con tacco a spillo Casadei.

Eccola in tutta la sua bellezza:

