Nella soap opera ‘Una Vita’, Genoveva si mostra così ed è bellissima, ma riconoscerla in questo scatto, vi risulterà davvero difficile: eccola qui.

Dopo il famosissimo segreto, è proprio questa un’altra soap opera spagnola, che, sin da subito, ha riscosso un successo davvero spropositato. Stiamo parlando proprio de ‘Una Vita’. Andato in onda per la prima volta il 15 Aprile del 2015, la serie ha riscosso un successo davvero spropositato. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di anni, non soltanto continua ad essere seguitissima ed amatissima, ma anche i suoi protagonisti principali sono entrati nel cuore di tutti. Tra questi, non si può fare a meno di fare riferimento a Genoveva. Entrata a far parte del cast nel corso della 961esima puntata, la splendida attrice continua ad essere una delle colonne portanti della soap.

Leggi anche –> Nella soap opera Una vita è Felipe: oggi l’attore è completamente diverso dal suo personaggio

Il successo riscontrato da Clara Garrido, attrice che interpreta il ruolo di Genoveva ne ‘Una Vita’, è davvero incredibile. E ce lo conferma il fatto che su Instagram è una vera e propria star. È proprio qui che, spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare uno scatto inedito. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Genoveva de ‘Una Vita’ in questo scatto è irriconoscibile: guardatela qui, impressionante

È una delle principali protagoniste de ‘Una Vita’, Genoveva Salmeròn. Entrata a far parte del cast nel bel mezzo della soap, l’attrice ha saputo immediatamente catturare l’attenzione di tutti. E riscuotere un impressionante successo.

Leggi anche –> È il buon Don Ramòn di ‘Una Vita’: in questo scatto farete fatica a riconoscerlo, da non credere ai vostri occhi

Il suo profilo Instagram, infatti, è attivissimo e seguitissimo. Ed è proprio qui che siamo riusciti a rintracciare uno scatto del tutto inedito. In alcuni dei nostri recentissimi articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato Don Ramon ed, addirittura, di Don Liberto. E vi abbiamo mostrato come, in alcuni dei loro scatti del passato, i due attori sono apparsi agli occhi dei loro sostenitori completamente irriconoscibile. Stessa ed identica cosa, però, si può dire di questo scatto di Genoveva. Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, anche voi farete difficoltà a riconoscerla:

Avreste mai detto che questa splendida bambina fosse lei? Senza alcun dubbio, no! Anche se, però, c’è da ammettere: splendida era quando era piccolissima e bellissima è ancora adesso con qualche anno in più.