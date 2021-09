Diventerà mamma di un maschietto, l’annuncio in diretta tv: che sorpresa!

Qualche settimana fa aveva sorpreso tutti annunciando che diventerà mamma: ora, in diretta tv, ha anche rivelato di aspettare un maschietto.

La notizia aveva reso felici tutti i fan del programma di Rai 1 in cui l’abbiamo conosciuta e in cui si è fatta apprezzare per le sue eccellenti doti di ballerina. Tramite il suo profilo Instagram aveva fatto sapere al suo affezionatissimo pubblico di essere in dolce attesa e, dopo le vicende sentimentali di cui è stata protagonista negli ultimi anni, l’annuncio ha sorpreso tutti.

Parliamo di Veera Kinnunen che, come sappiamo, ha chiuso qualche anno fa la lunghissima relazione col collega Stefano Oradei per intraprendere una storia con l’ex calciatore Pablo Dani Osvaldo, conosciuto qualche anno fa a Ballando con le stelle.

Col bell’argentino però c’è stata una chiusura dopo breve tempo e ora l’amatissima ballerina è felice accanto al judoka Salvatore Mingoia. Il 21 agosto scorso poi la coppia ha annunciato la gravidanza.

Se vi stavate chiedendo se diventeranno genitori di un maschietto o di una femminuccia, è stata proprio Veera a rivelare la verità. Lo ha fatto in diretta tv, nel corso di un programma seguitissimo su Rai 1.

Veera Kinnunen diventerà mamma: la ballerina aspetta un maschietto

E’ stato infatti a Storie Italiane, trasmissione mattutina condotta da Eleonora Daniele, che lo storico volto di Ballando con le stelle, ha comunicato in anteprima la notizia di aspettare un maschietto.

Invitata in puntata come rappresentante delle donne incinte che già vaccinate contro il Covid-19 per parlare degli eventuali rischi per le donne in dolce attesa che si sottopongono al vaccino, argomento centrale di questi mesi.

Rinnoviamo i nostri auguri alla splendida Kinnunen, diventata ancora più bella e raggiante ora che sta per diventare mamma.