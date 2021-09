Alessandro Gassmann insieme a sua moglie Sabrina: sono sposati da 23 anni

Alessandro Gassmann, insieme a sua moglie Sabrina Knaflitz: sono sposati da ben 23 anni.

Attore e regista di successo, Alessandro Gassmann è oggi amatissimo e affermatissimo. Ha toccato una immensa fama conquistando il grande schermo. E’ il figlio di due importanti attori, Vittorio Gassmann e Juliette Mayniel. Ha avuto un’infanzia altalenante, a causa del divorzio dei suoi genitori, nonostante la separazione riesce a mantenere un rapporto stabile con entrambi.

E’ sempre stato un ragazzo vivace, e proprio per questo suo temperamento che il padre lo costringe a 17 anni a girare un film autobiografico, “Di padre in figlio”, diretto e girato da Vittorio. Da quel momento in poi è cercato da diversi registi ed interpreta importanti ruoli al cinema. Oggi, l’attore gode di un successo incredibile. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? E’ sposato da ben 23 anni con Sabrina Knaflitz.

Alessandro Gassmann, avete visto sua moglie? Sono sposati da 23 anni

Alessandro Gassmann è un attore e regista di grande talento, e sappiamo, gode dell'apprezzamento e del forte amore da parte del pubblico.

Da quel momento, la carriera dell’attore non si è più fermata, ed è praticamente esplosa. Della sua vita professionale, conosciamo abbastanza, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Gassmann è sposato da ben 23 anni, con la bravissima e amatissima attrice Sabrina Knaflitz.

La coppia ha celebrato il matrimonio nel 1998, e nello stesso anno hanno avuto un figlio, Leo, oggi cantautore affermatissimo.