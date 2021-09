Amici 21, chi è LDA, figlio di Gigi D’Alessio: età, carriera e perché ha scelto di chiamarsi così; tutto sul nuovo allievo del talent show di Maria De Filippi.

Ci siamo! La 21 esima edizione di Amici parte oggi e i telespettatori non vedono l’ora di tuffarsi in una nuova avventura. Nuovi allievi, nuove sfide, nuovi talenti che si metteranno in gioco nella scuola più famosa della tv. In attesa di conoscere nel dettaglio i nuovi concorrenti, c’è uno dei cantante che conosciamo benissimo.

Si, perché nel cast della trasmissione ci sarà anche Luca D’Alessio, figlio del famosissimo Gigi e della sua prima moglie, Carmela Barbato. Il giovane cantante sarà uno dei concorrenti di Amici 21, conosciamolo meglio!

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio approda ad Amici 21: tutto quello che c’è da sapere su di lui

Si fa chiamare LDA, ma il suo vero nome è Luca D’Alessio ed è il figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, la prima moglie del cantautore partenopeo. Il 18 enne è pronto ad iniziare una meravigliosa avventura in tv: sarà uno dei cantanti della nuova edizione di Amici. Lo vedremo già nella prima puntata, in onda domenica 19 settembre, alle ore 14.

Pur stimando tantissimo il suo papà e ritenendolo uno dei migliori cantautori italiani, Luca ama specificare di essere molto diverso da lui dal punto di vista musicale. Per questo motivo ha scelto di utilizzare lo pseudonimo LDA come nome d’arte. “Siamo il giorno e la notte nella musica, sto cercando di far allontanare da me l’etichetta di “figlio di Gigi D’Alessio”, ha rivelato a Chenews.it. La passione per la musica è iniziata ben presto: come ha raccontato a Chenews.it, ha studiato pianoforte per alcuni anni, per poi dedicarsi principalmente alla scrittura. Nel 2017 scrive ed incide Resta, il suo primo singolo, e recentemente ha collaborato col papà nell’album Buongiorno

Poco prima dell’inizio di Amici è uscito il suo ultimo singolo Vivimi. Siete pronti ad ascoltare la sua musica sul palco di Amici? Riuscirà a tenersi stretto il suo banco e proseguire la sua avventura nel talent? Per scoprire tutto sintonizzatevi su Canale 5: le prime due puntate andranno in onda di domenica pomeriggio!