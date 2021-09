Federica Pellegrini, avete mai visto i suoi genitori? Coppia splendida: insieme da ben 36 anni

Federica Pellegrini è amatissima e conosciutissima, ma avete mai visto i suoi genitori? Coppia splendida: insieme da più di 35 anni.

Se la prima puntata di Verissimo ci ha regalato degli ospiti eccezionali, sembrerebbe che la seconda, in onda tra pochissime ore su Canale 5, non sarà affatto da meno. Come annunciato sul sito social ufficiale del programma e raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, una delle protagoniste indiscusse di questo secondo appuntamento del programma, il primo di Domenica, ci sarà anche lei: Federica Pellegrini. Reduce dall’incredibile successo riscontrato nel corso delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la campionessa di nuoto è pronta a raccontarsi e svelare senza troppi peli sulla lingua alla padrona di casa.

Cosa succederà? E, soprattutto, cosa racconterà la ‘Divina’ Federica alla splendida Silvia Toffanin? Questo, ovviamente, è tutto da scoprire! Una cosa, però, è certa: sarà davvero imperdibile! In attesa, vi facciamo una domanda: avete mai visto i suoi genitori? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di loro due insieme. Che coppia splendida! Eccoli!

Avete mai visto i genitori di Federica Pellegrini?

Se, da una parte, Federica Pellegrini vanta di un successo davvero clamoroso per la sua incredibile carriera e le numerose medaglie vinti, dall’altra non possiamo fare a meno di fare riferimento al suo seguito social. Seguitissima ed amatissima, la campionessa vanta di un profilo Instagram attivissimo. È proprio qui che, infatti, spesso e volentieri, si diletta a condividere ed interagire coi suoi sostenitori. Lo ha fatto poco più di un anno fa. Quando, in occasione del trentacinquesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, non ha perso occasione di fare gli auguri ad entrambi anche virtualmente.

A proposito, ma voi li avete mai visti? In un nostro articolo, vi abbiamo mostrato e parlato della sua splendida mamma, ma avete mai visto suo padre? Tranquilli, ci pensiamo immediatamente:

Davvero stupendi, vero? Sposati da 36 anni, la mamma e il papà di Federica Pellegrini rappresentano una di quelle coppie che, nonostante lo scorrere del tempo e degli anni, si continuano ad amare alla follia. Ad avercene ancora di questi matrimoni, bisogna ammetterlo!