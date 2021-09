Avete mai visto Silvia Toffanin quando ha partecipato a Miss Italia? Sono trascorsi esattamente 24 anni da quel momento, ma com’era? Resterete impressionati.

Non vi aspettavate affatto una Domenica pomeriggio di fuoco, vero? Ebbene: è proprio così! Per la prima volta in assoluto, la simpaticissima Silvia Toffanin farò compagnia il suo adoratissimo pubblico italiano anche la Domenica. Davvero incredibile, vero? Come darvi torto! Cosa succederà, quindi, nel corso della puntata di quest’oggi 19 Settembre? Dopo la puntata di esordio qualche ora fa, anche questo secondo appuntamento si dimostrerà veramente imperdibile.

In attesa, però, di poter scoprire quali saranno gli ospiti di quest’oggi e quali sono le rivelazioni a cui si lasceranno andare, vi facciamo una domanda: vi ricordate com’era Silvia Toffanin durante Miss Italia? Correva esattamente il 1997 quando, davvero giovanissima, la conduttrice prendeva parte al famosissimo concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 24 anni. E, nonostante non sia riuscita ad ottenere lo scettro, ha cavalcato l’onda del successo. Com’era, però? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero impressionati.

Miss Italia 1997, ricordate com’era Silvia Toffanin? Eccola, che meraviglia!

Ancora prima di poter prendere parte al corpo di ballo di Passaparola, Silvia Toffanin ha preso parte a Miss Italia. Era esattamente l’anno 1997, l’edizione vinta da Claudia Trieste, quando l’adoratissima conduttrice televisiva partecipava al famosissimo concorso di bellezza. E conquistava tutti con la sua incredibile bellezza. Da quel momento, sono trascorsi ben 24 anni, eppure il successo riscontrato dalla Toffanin, nonostante la mancata vittoria, è stato davvero incredibile.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’era Silvia Toffanin ai tempi di Miss Italia? Ecco uno scatto inedito che ce la mostra chiaramente ben 24 anni fa. Vi anticipiamo, però: resterete davvero impressionati. E il motivo è piuttosto semplice. Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è proprio nulla da dire: Silvia Toffanin è sempre stata bellissima. Decisamente giovane a Miss Italia, aveva soltanto 18 anni, la conduttrice veneta ha conquistato tutto il pubblico italiano con la sua incredibile bellezza. Certo, non è stata lei la Miss di quell’anno, ma poco importa. Guardatela adesso!