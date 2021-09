GF Vip 6, concorrente rimproverato dalla produzione: spunta una nuova ‘regola’?

Molti telespettatori hanno notato qualcosa di ‘strano’ durante la diretta del GF Vip 6: un concorrente viene ripreso, c’è una nuova ‘regola’?

La sesta edizione del GF Vip è iniziata da appena una settimana, ma bisogna ammettere che non c’è affatto da annoiarsi. A cominciare dalla casa che ospita i Vipponi, totalmente cambiata, dai personaggi si stanno rivelando molto interessanti, dai racconti personali di ognuno di loro, non si può affatto dire che il cast non stia regalando momenti da non perdere.

Leggi anche————–>>>Manuel Bortuzzo ricorda il drammatico incidente: confessione commovente al Gf Vip

I telespettatori più attenti notano tutto, si sa, anche i particolari apparentemente più insignificanti e ne parlano sui social. Non è sfuggito un dettaglio durante la diretta su Mediaset Extra: un concorrente è stato ripreso dagli autori per aver infranto quella che, a quanto pare, è una regola introdotta quest’anno.

Vediamo cosa è accaduto.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip 6, l’episodio non sfugge: i concorrenti devono rispettare una nuova regola?

Chi ha seguito la diretta in onda su Mediaset Extra in quel momento, non ha potuto fare a meno di notare nelle ultime ore qualcosa di mai accaduto nelle precedenti edizioni.

Leggi anche————–>>>Gf Vip, Soleil Sorge e il suo dramma: il fidanzato scomparso prematuramente

Mentre era seduto al tavolo della cucina, Tommaso Eletti è stato richiamato dalla produzione. Il motivo ha dell’incredibile: si sono sentite chiaramente le voci degli autori che gli ricordavano di non portare gli occhiali da sole in casa!

Una nuova regola che in effetti in tutte le edizioni del Grande Fratello, sia Nip che Vip, non è mai esistita. Il popolo del web si chiede come mai non sia consentito da quest’anno ciò che gli anni passati era praticamente normale.

Il primo Vippone che viene in mente al riguardo è sicuramente Cristiano Malgioglio, che ha fatto degli occhiali da sole la caratteristica principale del suo look! Cercheremo di capirne di più nei prossimi giorni.