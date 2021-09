GF Vip 6, Nicola Pisu ha un tatuaggio molto particolare: qual è il significato nascosto.

Il Grande Fratello Vip è condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Il conduttore, dopo il successo della scorsa edizione, ha preso ancora una volta le redini del reality. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono le opinioniste scelte per accompagnarlo in questi lunghi mesi.

Le prime due puntate hanno fatto da sfondo alla presentazione dei protagonisti. Protagonisti che, sembrano avere le carte giuste per creare forti dinamiche e portare il reality al successo. Tante le personalità presenti e molto diverse tra loro. Venerdì è entrato nella casa più spiata d’Italia, Nicola Pisu. E’ il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. Al suo ingresso ha raccontato del passato difficile e di come sia riuscito a non naufragare. Il concorrente, proprio durante un video di presentazione, ha mostrato un particolare tatuaggio sull’avambraccio: qual è il significato nascosto.

Nicola Pisu è un concorrente del Gf Vip: ha un tatuaggio dal significato molto particolare e profondo

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è iniziata, questa sera, lunedì 20 settembre. Nelle scorse puntate, i colpi di scena non sono mancati e neppure le sorprese. Ci ha emozionato vedere la clip di Manuel Bortuzzo, e il conseguente incontro con il padre.

E’ stato un momento da incorniciare e tutti, i concorrenti, presentatore e i presenti, non hanno potuto nascondere l’emozione. Proprio venerdì hanno fatto il loro ingresso gli altri concorrenti, tra di loro anche Nicola Pisu, noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. Nicola ha raccontato del suo passato difficile, caduto in un vortice buio e tortuoso. Oggi, è riuscito a riprendere la sua vita in mano. Pisu, ha un particolare tatuaggio sull’avambraccio: l’avete per caso notato?

“Immersus emergo“, il suo significato, si deduce essere legato al suo complicato passato ‘quando affondo, riemergo’, perchè, Nicola, ha vissuto momenti difficili, ma dal basso è riuscito a riemergere.