90 giorni per innamorarsi e poi: abbiamo conosciuto Jess così, oggi stenterete a riconoscerla

90 giorni per innamorarsi e poi: abbiamo conosciuto Jess così, oggi appare completamente diversa.

Sicuramente, uno dei programmi più seguiti su Real Time è 90 giorni per innamorarsi e poi. Si tratta di una trasmissione televisiva statunitense che riscontra un successo straordinario e che vede al centro dell’attenzione l’amore.

Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni. Tra i protagonisti del format, ricorderemo certamente Jess Caroline. La donna ha conosciuto Colt, ma il loro rapporto è apparso fin da subito complicato. Oggi, è sposata con Brian, e l’abbiamo visto anche nel corso di una delle puntate. Curiosando sul profilo instagram della donna, non abbiamo non potuto notare un certo cambiamento. Jess appare molto diversa.

In 90 giorni per innamorarsi e poi, Jess è apparsa così: oggi stenterete a riconoscerla

90 giorni per innamorarsi e poi è un seguitissimo programma, in onda, da alcuni anni, su Real Time. Le coppie che si formano, spesso, non trovano un punto d’incontro, e la causa principale è il fatto che ottenere un visto, diventa sempre più difficile e c’è bisogno di tempo.

Una delle coppie protagoniste è stata quella formata da Jess e Colt. Dopo un rapporto complicato, dove la donna l’ha più volte accusato, i due si sono lasciati. Jess oggi è felice e sposata con Brian, l’uomo che ha presentato durante una puntata del programma. La giovane, però, oggi, appare anche molto diversa. Osservate questo scatto social:

Cosa ne pensate? La protagonista sembra aver cambiato un po’ il suo look. E’ raggiante! Che dire, Jess era già bellissima, e lo è ancora adesso.