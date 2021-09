Amici 2021, chi è Mirko Masia: età, città d’origine e quel lutto che ha sconvolto la sua vita

Conosciamo Mirko Masia, ballerino col banco in sospeso ad Amici 2021: quanti anni ha, di dov’è e il doloroso lutto che lo ha colpito.

Solo 19 anni ma tanta determinazione: Mirko Masia è un giovanissimo ballerino che in questi giorni sta dimostrando tutta la sua volontà di entrare nella scuola di Amici 2021.

Ricordiamo infatti che ai provini la coach Veronica Peparini non si è mostrata molto entusiasta della sua esibizione e per questo il ragazzo è stato accettato nel programma ma con riserva. Il suo banco è in sospeso per un mese, durante il quale potrà dimostrare di essere o no all’altezza di un talent come Amici.

Intanto, scopriamo qualcosa in più su di lui: quando è nato, da dove viene e quel doloroso episodio che lo ha profondamente segnato.

Mirko di Amici 2021: quel lutto che gli ha cambiato la vita

Nato a Civitavecchia , Mirko è trascorso la sua infanzia ad Allumiere. I genitori si sono separati quando lui era piccolo e la sua famiglia ha dovuto affrontare varie difficoltà economiche.

La persona che ha fatto nascere in lui l’amore per la danza è stata sua nonna Sandrina, purtroppo venuta a mancare. Era lei che lo portava a ballare e quando se n’è andata, il ballerino ha abbandonato la danza per molto tempo.

Solo da poco Mirko ha ricominciato a ballare e il suo sogno ora è entrare nella scuola più famosa d’Italia. La sua missione sarà far ricredere la prof Alessandra Celentano, che proprio nella puntata di oggi ha mostrato le sue perplessità circa il talento del giovane.