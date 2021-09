Com’era Giuseppe Zeno tanti anni fa? Sui social è emerso uno scatto del passato, così non l’abbiamo mai visto.

Questa sera, mercoledì 22 settembre, parte la nuova serie di canale 5, Luce dei tuoi occhi, che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò, è ambientata a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana.

Leggi anche Giuseppe Zeno, chi è sua moglie Margareth: vero nome, figli, età ed Instagram

Anna Valle interpreta Emma Conti, una famosa étoile internazionale che vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta dall’amore della sua giovinezza. Da allora, non ha più dato uno sguardo al passato, ma adesso succede qualcosa che la spinge a tornare. Proprio il suo ritorno, sarà segnato dall’amore per Enrico Leoni, interpretato, appunto, dall’amatissimo Zeno. Concentrando la nostra attenzione sull’attore, oggi, è una vera e propria star. Conosciamo proprio così, Giuseppe Zeno: ma l’avete mai visto quando era solo un ragazzo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca subito qui

Giuseppe Zeno, spunta lo scatto del passato: era giovanissimo, resterete senza parole

Giuseppe Zeno è un amatissimo attore italiano. Questa sera, sarà al centro della nostra attenzione, per essere il protagonista, insieme ad Anna Valle, della fiction ‘Luce dei tuoi occhi’. La serie parte fra poche ore, in prima serata, su canale 5.

Leggi anche Anna Valle, conoscete il suo percorso di studi? Non immaginereste mai

Oggi, conosciamo l’attore così, come lo vediamo in foto, ma l’avete mai visto in uno scatto di tanti e tanti anni fa? Andando a curiosare sul suo profilo instagram, è emersa una foto del passato. Osservate con attenzione, cosa notate?

Impossibile non notare che, Zeno, non è affatto cambiato. Non sappiamo quando è stata scattata l’immagine, ma possiamo capire che si tratta di un momento della sua giovinezza. “Tanto mare fa”, ha scritto a corredo l’attore. Infatti, Giuseppe Zeno si è diplomato presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro, ma come da lui svelato, ha preso quel diploma per i suoi genitori, perchè il suo sogno è sempre stato quello di fare l’attore. .