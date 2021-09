Amici 21, svelate le regole principali della nuova edizione: cosa bisogna aspettarsi.

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla sua ventunesima edizione. La prima puntata è andata in onda domenica 19 settembre, con un largo anticipo, rispetto alle edizioni precedenti. Gli allievi sono stati presentati, anche se, sembrerebbe che, manchino ancora alcune maglie da assegnare.

Leggi anche Amici 2021, chi è Alex: età, Instagram e la vita tra lavoro e studio a Londra

Non solo, diversi ragazzi entrati, hanno la maglia in sospeso, quindi, bisognerà capire il loro futuro nei prossimi appuntamenti. Nel daytime andato in onda, Maria De Filippi, collegata con i ragazzi, ha svelato le regole principali della nuova edizione di Amici: scopriamole insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Amici 21, ecco le regole principali della nuova edizione: cosa potrebbe accadere

Domenica 19 settembre è iniziata la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice dopo essere entrata in studio, ha presentato i professori. Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Alessandra Celentano, per la gioia dei fan, saranno nuovamente nella cattedra del talent, ma ci sono ben due novità.

Leggi anche Amici 21, chi è Luigi: cognome, età, da dove viene, cosa ha studiato e cosa significa per lui cantare

Anche Lorella Cuccarini è stata confermata, ma la vedremo nel ruolo di maestra di canto, mentre al suo posto, è arrivato Raimondo Todaro. Gli allievi sono stati presentati, non tutti, perchè, sembrerebbe che, manchino ancora alcuni banchi da assegnare. Nel daytime, Maria De Filippi, ha svelato quali sono le regole da seguire in questa nuova edizione.

Come riportato, ogni giorno ciascun allievo deve dimostrare di meritare il banco nella scuola, assegnatogli dal proprio professore. Ciascun professore ha il potere di confermare il proprio allievo nella scuola, o anche di non confermare la maglia, eliminandolo dal proprio gruppo. Se nessun altro insegnante decide di accoglierlo, l’allievo sarà allora eliminato. I professori possono sospendere il giudizio sulla permanenza dell’allievo scelto, trattenendo la felpa di Amici, fino a quando non avranno più dubbi.

Non solo, i maestri di canto e ballo, possono sostituire direttamente il proprio allievo con un altro ritenuto più talentuoso, scelto attraverso i casting. Per ultimo, ogni professore avrà la possibilità di mettere in sfida uno o più allievi appartenenti al gruppo di un altro professore. Queste sono le regole spiegate nel corso del daytime ai ragazzi entrati nella scuola di Amici.