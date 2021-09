Uomini e donne, “Hai bisogno di un medico”: succede di tutto

Ad Uomini e donne succede di tutto: la trasmissione è appena iniziata, ma i colpi di scena non sono mancati.

Una nuova edizione di Uomini e donne è appena iniziata, da circa una settimana e i colpi di scena sono già stati tantissimi. In questi giorni abbiamo avuto il piacere di conoscere i quattro tronisti, e anche le new entry, nel parterre maschile e nel parterre femminile.

Ma la sorpresa non poteva mancare da parte di Gemma Galgani che, si è presentata in studio, con un dècolletè nuovo. La dama del trono over si è sottoposta ad un intervento chirurgico, con tanto di clip mostrate. Durante le prime puntate, la bellissima Gemma, è rimasta coinvolta da un nuovo cavaliere. Kerry ha conquistato subito le sue attenzioni, e proprio per questo, la dama torinese si è voluta concedere un ballo con lui. Ma subito dopo, è scoppiato il ‘caos’.

Uomini e donne, “Hai bisogno di un medico”: dopo il ballo, succede di tutto

E’ iniziata da una settimana la nuova edizione di Uomini e donne, e già i colpi di scena hanno fatto da sfondo alla trasmissione. Gemma Galgani, ancora una volta, si è ritrovata al centro dello studio, ma per un motivo ben diverso.

La dama torinese ha fatto sapere di essere ricorsa alla chirurgia estetica, e di aver rifatto il dècolletè. Scelta che ha destato non poche polemiche, in particolare da parte di Tina Cipollari. L’opinionista e la dama sembrano non andare proprio d’accordo. Ma l’attenzione della bella Gemma si è poi concentrata su un altro punto. Un nuovo cavaliere sembrerebbe averla conquistata. Il nuovo arrivato nel parterre maschile è Kerry, ha 60 anni, e ha subito conquistato la dama, tanto che, si è voluta concedere un ballo molto scatenato con l’uomo.

Ma appena dopo il ballo, i commenti di Tina non sono mancati. Sappiamo che le due donne si punzecchiano continuamente. “Chiamate un dottore, hai bisogno di un medico… non vedete che sta male?! Non ce la fa, ha il fiatone…”, ha detto, cercando di punzecchiare la dama torinese. Un momento che, come sempre, non è passato inosservato.