Federica Pellegrini e l’amore per Matteo Giunta: “E’ la persona migliore che conosco”

Federica Pellegrini ha parlato a Verissimo dell’amore per Matteo Giunta: “E’ la persona migliore che conosco”.

Nuotatrice Italiana specializzata nello stile libero, Federica Pellegrini ci ha fatto vivere un sogno. Soprannominata la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. In questo 2021, ha segnato nuovi record: è, infatti, la nuotatrice con più finali olimpiche nella stessa prova.

Leggi anche Federica Pellegrini, lo scatto iconico del passato: immagine straordinaria!

Domenica 19 settembre, è stata ospite a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, ha raccontato della sua carriera e ha manifestato l’amore per Matteo Giunta. Un amore tenuto ‘segreto’ e ben stretto.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Federica Pellegrini e l’amore per Matteo Giunta: parole cariche di emozione a Verissimo

Dopo il successo alle Olimpiadi di Tokio 2020, Federica Pellegrini è pronta a guardare nuovi orizzonti. Ospite della puntata di Verissimo, di domenica 19 settembre, l’atleta ha parlato del suo amore per Matteo Giunta.

Leggi anche Federica Pellegrini, avete mai visto i suoi genitori? Coppia splendida: insieme da ben 36 anni

Un amore che è stato tenuto ben ‘segreto’ e ben stretto. La Pellegrini ha spiegato che non volevano un coinvolgimento che non fosse prettamente sportivo, almeno agli occhi degli altri, per evitare la presenza del gossip, in un anno difficile come quello olimpico, fatto di allenamenti serrati: “Diciamo che era un po’ il segreto di pulcinella… i ragazzi lo sapevano, e sono molto contenta che non sia uscita fuori dal nostro ambiente. Alla fine, i ringraziamenti andavano anche a lui, che mi ha sostenuto e ha sofferto negli ultimi anni con me, e così ho detto diciamolo e basta”.

Federica ha svelato che, se non ci fosse stato Matteo, avrebbe smesso di nuotare molti anni fa, avendo sempre bisogno di un sostegno per andare avanti e credere in se stessi. “Siamo stati molto riservati, però, è stata la nostra forza, ha reso tutto più bello”. Alla domanda di Silvia Toffanin, ‘perchè è l’uomo giusto’, le sue parole sono state bellissime: “Perchè è la persona migliore che conosco”.