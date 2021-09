GF Vip, colpo di scena tra Soleil e Gianmaria: è successo poco prima della puntata in onda questa sera, venerdì 24 settembre.

Non ci sono dubbi: sono loro i protagonisti delle prime settimane del GF Vip 6. O meglio, la loro ex storia d’amore, finita non nel migliore dei modi. Parliamo di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, che si sono ritrovati all’interno della casa più spiata della tv dopo aver vissuto una relazione durata diversi mesi. I rapporti tra i due, però, sono tutt’altro che sereni.

Dopo quello che sembrava essere un chiarimento, infatti, i due hanno discusso pesantemente nei giorni scorsi, soprattutto dopo la parole con cui Soleil ha definito il suo ex, “stalker”. Gianmaria ha persino pensato di lasciare il gioco, ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato. Ecco cosa è successo proprio poco prima dell’inizio della puntata.

Soleil e Gianmaria, cosa è successo nella casa del GF Vip poco prima della puntata

Pace fatta tra Soleil e Gianmaria? La tensione tra i due nelle ultime ore era altissima: l’imprenditore napoletano questa mattina ha addirittura comunicato di voler lasciare la casa, per via dell’impossibile convivenza con la sua ex. Ma, proprio pochi minuti fa, è successo l’impensabile. I due concorrenti si sono sciolti in un caloroso abbraccio! Ad immortalare la scena sono stati i sempre attenti utenti di Twitter, che commentano la diretta seguendo su Mediaset Extra.

Un riavvicinamento decisamente inaspettato, quello di Gianmaria e Soleil. Si tratta della quiete “prima” della tempesta? Durante la puntata torneranno gli attriti?

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per una diretta ricca di emozioni e colpi di scena. E ci sarà anche il primo eliminato di questa edizione: il meno votato dal pubblico tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri. Voi per chi fate il tifo?